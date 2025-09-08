Μακρόν για επίθεση στην Ιερουσαλήμ: Ο φαύλος κύκλος της βίας πρέπει να τερματιστεί

Η Γαλλία «καταδικάζει με τη μεγαλύτερη σφοδρότητα την επίθεση που σημειώθηκε στην Ανατολική Ιερουσαλήμ», δήλωσε τη Δευτέρα ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, εκφράζοντας τα «ειλικρινή συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και σε όλο τον ισραηλινό λαό».

«Ο φαύλος κύκλος της βίας πρέπει να τερματιστεί. Μόνο μια πολιτική λύση θα επιτρέψει την επιστροφή της ειρήνης και της σταθερότητας για όλους στην περιοχή», πρόσθεσε στο δίκτυο X ο Γάλλος πρόεδρος, του οποίου οι σχέσεις με τις ισραηλινές αρχές είναι κάτι περισσότερο από τεταμένες λόγω της απόφασής του να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος.

La France condamne avec la plus grande fermeté l‘attentat qui vient de survenir à Jérusalem Est. J‘adresse mes plus sincères condoléances aux familles des victimes et à tout le peuple israélien. La spirale de la violence doit prendre fin. Seule une solution politique… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 8, 2025

Τουλάχιστον 5 άτομα σκοτώθηκαν και 7 τραυματίστηκαν σοβαρά σε ένοπλη επίθεση στην Ιερουσαλήμ. Η ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων Magen David Adom είπε πως οι νεκροί είναι τρεις άνδρες στην ηλικία των 30 ετών, μία γυναίκα στην ηλικία των 50 ετών και ένας άνδρας 50 ετών.