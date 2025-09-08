Logo Image

Μακρόν για επίθεση στην Ιερουσαλήμ: Ο φαύλος κύκλος της βίας πρέπει να τερματιστεί

Κόσμος

Μακρόν για επίθεση στην Ιερουσαλήμ: Ο φαύλος κύκλος της βίας πρέπει να τερματιστεί

REUTERS/Ammar Awad

Ο Γάλλος πρόεδρος καταδίκασε την επίθεση των ενόπλων στην Ανατολική Ιερουσαλήμ

Η Γαλλία «καταδικάζει με τη μεγαλύτερη σφοδρότητα την επίθεση που σημειώθηκε στην Ανατολική Ιερουσαλήμ», δήλωσε τη Δευτέρα ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, εκφράζοντας τα «ειλικρινή συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και σε όλο τον ισραηλινό λαό».

«Ο φαύλος κύκλος της βίας πρέπει να τερματιστεί. Μόνο μια πολιτική λύση θα επιτρέψει την επιστροφή της ειρήνης και της σταθερότητας για όλους στην περιοχή», πρόσθεσε στο δίκτυο X ο Γάλλος πρόεδρος, του οποίου οι σχέσεις με τις ισραηλινές αρχές είναι κάτι περισσότερο από τεταμένες λόγω της απόφασής του να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος.

Τουλάχιστον 5 άτομα σκοτώθηκαν και 7 τραυματίστηκαν σοβαρά σε ένοπλη επίθεση στην Ιερουσαλήμ. Η ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων Magen David Adom είπε πως οι νεκροί είναι τρεις άνδρες στην ηλικία των 30 ετών, μία γυναίκα στην ηλικία των 50 ετών και ένας άνδρας 50 ετών.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube