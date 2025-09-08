Ιερουσαλήμ: Στο σημείο της επίθεσης ο Νετανιάχου – Καμία ανάληψη ευθύνης για την ώρα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου βρίσκεται στον σημείο, όπου τουλάχιστον 5 άτομα σκοτώθηκαν και 7 τραυματίστηκαν σοβαρά σε ένοπλη επίθεση στην Ιερουσαλήμ.

Η ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων Magen David Adom είπε πως οι νεκροί είναι τρεις άνδρες στην ηλικία των 30 ετών, μία γυναίκα στην ηλικία των 50 ετών και ένας άνδρας 50 ετών.

Εννέα άτομα με τραύματα από πυροβολισμούς μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία, μαζί με άλλα τρία άτομα που τραυματίστηκαν από σπασμένα γυαλιά.

Η ισραηλινή αστυνομία αναφέρει ότι δύο «τρομοκράτες» άνοιξαν πυρ προς μια στάση λεωφορείου στο Ramot Junction, στα βόρεια προάστια της πόλης.

Δεν έχει υπάρξει για την ώρα άμεση ανάληψη ευθύνης από καμία ένοπλη ομάδα.

Εν τω μεταξύ, τόσο η ισραηλινή αστυνομία όσο και οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) εξέδωσαν ανακοινώσεις μετά το περιστατικό. Η ισραηλινή αστυνομία αναφέρει ότι η επίθεση έλαβε χώρα στις 10:15 τοπική ώρα, όταν δύο άτομα άνοιξαν πυρ εναντίον ατόμων που περίμεναν σε στάση λεωφορείου κοντά στο Ramot Junction.

«Ένας στρατιώτης και αρκετοί πολίτες που βρίσκονταν στη στάση λεωφορείου ανταπέδωσαν τα πυρά», προσθέτει, σκοτώνοντας και τους δύο υπόπτους.

Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και μετέφεραν τους τραυματίες μαζί με ιατρικές ομάδες, ενώ κατάσχεσαν τα όπλα που χρησιμοποίησαν οι επιτιθέμενοι, συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών και ενός μαχαιριού, συνεχίζει η ανακοίνωση. Οι IDF αναφέρουν ότι έστειλαν στρατιώτες στην περιοχή και αναζητούν τους υπόπτους.

Πηγή: BBC