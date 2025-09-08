Γαλλία: Οι τελευταίες ώρες της κυβέρνησης Μπαϊρού – Το χρονοδιάγραμμα της συζήτησης στην Εθνοσυνέλευση

Μετρά ώρες η κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού στη Γαλλία, καθώς το μεσημέρι ξεκινά στην Εθνοσυνέλευση η κρίσιμη συζήτηση επί της ψήφου εμπιστοσύνης, με φόντο το πρόγραμμα λιτότητας που πρότεινε ο πρωθυπουργός.

Σήμερα το απόγευμα ο Μπαϊρού θα μεταβεί στην Εθνοσυνέλευση των 577 εδρών για μια ψηφοφορία εμπιστοσύνης που θα κρίνει το μέλλον της κυβέρνησής του.

Σύμφωνα με τη Le Figaro, ο Μπαϊρού θα εκφωνήσει μια ομιλία στις 16.00 (ώρα Ελλάδος), χωρίς χρονικό περιορισμό. Μετά την ομιλία του, κάθε μία από τις 11 κοινοβουλευτικές ομάδες θα στείλει έναν εκπρόσωπο στο βήμ. Σύμφωνα με το Politico, ένας εκπρόσωπος του Σοσιαλιστικού Κόμματος θα μιλήσει πρώτος. Η ομάδα Ensemble pour la République (σ.σ. το κόμμα Μακρόν) θα έχει στη διάθεσή της 35 λεπτά, ενώ η Εθνική Συσπείρωση, η Ρεπουμπλικανική Δεξιά και το MoDem θα έχουν από 15 λεπτά η καθεμία.

Οι άλλες, μικρότερες ομάδες, θα μιλήσουν για 10 λεπτά το πολύ. Αναμένεται να λάβει τον λόγο η Λε Πεν εκ μέρους του Rassemblement National, ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας.

Η ψηφοφορία εμπιστοσύνης, επί χάρτου, θα πραγματοποιηθεί στη συνέχεια στις αίθουσες δίπλα στην αίθουσα της Βουλής, και θα διαρκέσει περίπου 30 λεπτά.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Politico, τα αποτελέσματα δεν αναμένεται να γίνουν πριν το βράδυ και σίγουρα όχι νωρίτερα από τις 20.00 (ώρα Ελλάδος).

Αν η κυβέρνηση καταρρεύσει και ο Εμανουέλ Μακρόν ορίσει νέο πρωθυπουργό, θα είναι ο 5ος μέσα σε 18 μήνες (Ελιζαμπέτ Μπορν, Γκαμπριέλ Ατάλ, Μισέλ Μπαρνιέ).

