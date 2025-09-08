ΕΕ: Μείωση των αιτήσεων ασύλου κατά 23% το πρώτο εξάμηνο του 2025 – «Σημαντικές μεταβολές» στο ευρωπαϊκό τοπίο

Οι αιτήσεις για χορήγηση ασύλου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, την Νορβηγία και την Ελβετία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 μειώθηκαν κατά 23% σε ετήσια βάση, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ασύλου της ΕΕ κάνοντας λόγο για «σημαντικές μεταβολές» στο ευρωπαϊκό τοπίο του ασύλου.

Η δραστική αυτή μείωση «εξηγείται εν μέρει από τις πολιτικές αλλαγές που σημειώθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ενωση», η οποία βρέθηκε υπό ισχυρή πίεση για την αυστηροποίησης της μεταναστευτικής πολιτικής, σημειώνεται στην έκθεση της υπηρεσίας.

Η μείωση των αιτήσεων από τη Συρία- που είναι μάλλον άμεση συνέπεια της ανατροπής του καθεστώτος του Μπασάρ αλ – Ασαντ τον Δεκέμβριο 2024- κατά δύο τρίτα σημαίνει ότι η Γερμανία δεν είναι πλέον η κύρια χώρα υποδοχής, ενώ τόσο η Γαλλία όσο και η Ισπανία δέχονται περισσότερες αιτήσεις.

Οι Σύροι είναι εδώ και 10 χρόνια η πρώτη εθνικότητα μεταξύ των αιτούντων άσυλο. Μέσα σε λίγους μήνες, ο αριθμός τους είχε μειωθεί κατά δύο τρίτα. Πλέον πρώτοι έρχονται οι Βενεζουελάνοι.

Η έκθεση

Μέχρι το τέλος Ιουνίου 2025, οι χώρες της ΕΕ, με την Νορβηγία και την Ελβετία έλαβαν 399.000 αιτήσεις ασύλου, σημειώνοντας μείωση 23% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Αυτή η μεταβολή οφείλεται στους πολύ λιγότερους Σύρους (25.000) που υπέβαλαν αίτηση, για τους οποίους ο αριθμός των αιτήσεων μειώθηκε κατά δύο τρίτα (-66%).Την ίδια ώρα, 49.000 Βενεζουελάνοι υπέβαλαν αίτηση, αριθμός αυξημένος κατά σχεδόν ένα τρίτο (+ 31%) σε ετήσια βάση.

Αυτή η μετατόπιση είχε σημαντικό αντίκτυπο στις κύριες χώρες υποδοχής αιτήσεων ασύλου.

Μέχρι τα τέλη Ιουνίου, η Γαλλία (78.000) και η Ισπανία (77.000) έλαβαν περισσότερες αιτήσεις από τη Γερμανία (70.000). Ακολουθούσαν η Ιταλία (64.000) και η Ελλάδα (27.000). Η Ελλάδα έλαβε τις περισσότερες αιτήσεις κατά κεφαλήν: 1 αίτηση για κάθε 380 κατοίκους.

Είναι αξιοσημείωτο ότι, ενώ ο αριθμός των αιτήσεων στη Γαλλία παρέμεινε σταθερός σε ετήσια βάση, οι αιτήσεις στη Γερμανία (-43%), την Ιταλία (-25%) και την Ισπανία (-13%) μειώθηκαν σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών συνηθίζουν να προτιμούν συγκεκριμένες χώρες της όταν ζητούν διεθνή προστασία. Οι Βενεζουελάνοι, έτσι, υποβάλλουν συνήθως αίτηση στην Ισπανία. Πράγματι, οι Βενεζουελάνοι υπέβαλαν σχεδόν όλες τις αιτήσεις τους στην Ισπανία (93%). Μάλιστα, οι αιτήσεις Βενεζουελάνων στην Ισπανία αυξήθηκαν επίσης κατά σχεδόν το ένα τρίτο (+ 29%) σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2024. Συνήθως, περίπου το ένα τέταρτο των αιτήσεων ασύλου στην ΕΕ υποβάλλονται από υπηκόους με πρόσβαση στον χώρο Σένγκεν χωρίς βίζα. Οι Βενεζουελάνοι και οι Κολομβιανοί αντιπροσωπεύουν την πλειονότητα αυτών των αιτούντων.

Εκτός από τους Βενεζουελάνους, και άλλες υπηκοότητες παρουσίασαν αυξημένες τάσεις. Οι Ουκρανοί (16.000) συνέχισαν να υποβάλλουν αυξανόμενο κατά 29% αριθμό αιτήσεων ασύλου. Περί τα 4,3 εκατομμύρια Ουκρανών έχουν βρει προσωρινό καταφύγιο μετά την ρωσική εισβολή στην Ευρωπαϊκή Ενωση όπου τελούν υπό χωριστό καθεστώς ασύλου. Η Γαλλία αντιπροσώπευε σχεδόν το ήμισυ όλων των αιτήσεων από την Ουκρανία, ενώ η Πολωνία αντιπροσώπευε σχεδόν το ένα τρίτο.

Οι Αφγανοί (42.000) είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα αιτούντων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025. Παρά το γεγονός ότι αντιπροσωπεύουν το ένα δέκατο όλων των αιτήσεων, ο εξαμηνιαίος αριθμός παρουσιάζει πτωτική τάση από το 2023. Μετά τους Σύρους, οι Μπαγκλαντεσιανοί (17.000) και οι Τούρκοι (17.000) υπέβαλαν επίσης λιγότερες αιτήσεις, καταγράφοντας μειώσεις 26% και 41% αντίστοιχα, σε ετήσια βάση.