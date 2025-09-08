Ισραήλ: 5 νεκροί και πολλοί τραυματίες από την ένοπλη επίθεση στην Ιερουσαλήμ

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν από την ένοπλη επίθεση που διαπράχθηκε σήμερα, Δευτέρα, το πρωί, στην Ιερουσαλήμ.

Τουλάχιστον 7 από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση και έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία της Ιερουσαλήμ. Ο πρώτος απολογισμός έκανε λόγο για 15 τραυματίες.

WATCH: First moments of the terror attack in Jerusalem, leaving 4 dead and 7 others critically injured.

Credit:27a pic.twitter.com/adm9vzlGD7 — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) September 8, 2025

2 οι δράστες

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, την επίθεση εξαπέλυσαν δύο άτομα, τα οποία έχουν «εξουδετερωθεί».

Η ταυτότητα των δραστών δεν είναι προς το παρόν γνωστή, ενώ δεν είναι ξεκάθαρο αν έχουν συλληφθεί ή σκοτωθεί.

Το ισραηλινό δίκτυο Channel 12 μετέδωσε ότι οι δράστες της επίθεσης στην Ιερουσαλήμ φέρεται να επιβιβάστηκαν σε λεωφορείο και να άνοιξαν πυρ εναντίον επιβατών.

Για την ώρα δεν έχει αναλάβει κάποια οργάνωση την ευθύνη για την επιθεση.