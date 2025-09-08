Ο Σάντσεθ ανακοινώνει μέτρα κατά του Ισραήλ και μιλά για πρώτη φορά για «γενοκτονία στη Γάζα»

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ κλιμακώνει τη ρητορική του απέναντι στις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα.

Ο Σάντσεθ ανακοίνωσε τη Δευτέρα 9 μέτρα κατά της «γενοκτονίας στη Γάζα» με σκοπό να «αυξήσει την πίεση» στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ώστε να «ανακουφίσει από τα δεινά τον παλαιστινιακό λαό» και να βεβαιώσει ότι η Ισπανία βρίσκεται «στη σωστή πλευρά της ιστορίας».

Σε επίσημη δήλωση από το «Μέγαρο Μαξίμου» της Μαδρίτης, το La Moncloa, οποία εξήγησε τα νέα μέτρα που διαπραγματεύτηκαν οι δύο εταίροι της κυβέρνησης συνασπισμού, το PSOE και το Sumar. Ήδη το Σάββατο, η δεύτερη αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Γιολάντα Ντίαθ, ανακοίνωσε ότι θα εγκριθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο την Τρίτη.

O Ισπανός πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι η Ισπανία καταδικάζει την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, καθώς και το δικαίωμα του Ισραήλ να έχει «δικό του κράτος», αλλά διευκρίνισε ότι «άλλο είναι να προστατεύεις τη χώρα σου και άλλο να βομβαρδίζεις νοσοκομεία και να αφήνεις παιδιά να πεθαίνουν από την πείνα».

«Δεν είναι άμυνα, είναι παραβίαση όλων των νόμων του ανθρωπιστικού δικαίου», τόνισε ο Σάντσεθ με σοβαρό ύφος στην επίσημη δήλωσή του.

Ο Σάντσεθ χρησιμοποίησε για πρώτη φορά ανοιχτά τη λέξη «γενοκτονία» για να μιλήσει για την επίθεση του Ισραήλ εναντίον του λαού της Γάζας, κάτι που η ισπανική κυβέρνηση απέφευγε για πολλούς μήνες και προκάλεσε πολλές εσωτερικές συζητήσεις και αντιδράσεις.

Τα μέτρα

Ο Ισπανός πρωθυπουργός δήλωσε σήμερα πως η κυβέρνησή του θα αυξήσει την πίεση επί του Ισραήλ απαγορεύοντας τον κατάπλου στα ισπανικά λιμάνια ή την είσοδο στον ισπανικό εναέριο χώρο πλοίων και αεροσκαφών με προορισμό το Ισραήλ που μεταφέρουν όπλα.

Ο Σάντσεθ δήλωσε επίσης πως η ισπανική κυβέρνηση θα αυξήσει τη βοήθεια προς την Παλαιστινιακή Αρχή και προς την υπηρεσία του ΟΗΕ για την αρωγή προς τους παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) και θα επιβάλει εμπάργκο στα προϊόντα που κατασκευάζονται σε ισραηλινούς οικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Η ισπανική κυβέρνηση, μία από τις πιο επικριτικές φωνές εντός της Ευρώπης για τη δράση του Ισραήλ στη Γάζα, «αποφάσισε να εφαρμόσει αμέσως εννέα επιπλέον μέτρα για να μπει τέλος στη γενοκτονία στη Γάζα, για να ασκηθούν διώξεις σ’ αυτούς που την διαπράττουν και για να υποστηρίξει τον παλαιστινιακό πληθυσμό», δήλωσε ο Σάντσεθ σε δήλωσή του από την έδρα της κυβέρνησης στη Μαδρίτη, η οποία αναμεταδόθηκε από την ισπανική τηλεόραση.

«Ελπίζουμε ότι θα χρησιμεύσουν ώστε να αυξηθεί η πίεση επί του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και της κυβέρνησής του για να ελαφρύνει κάποια από τα βάσανα που υπομένει ο παλαιστινιακός πληθυσμός», υπογράμμισε ο Σάντσεθ.

Η Μαδρίτη θα απαγορεύει επίσης την είσοδο στην Ισπανία οποιουδήποτε έχει συμμετάσχει άμεσα στη «γενοκτονία» των Παλαιστινίων, κατά τα λόγια του ίδιου του Ισπανού πρωθυπουργού.

Επιπλέον, «θα απαγορευτεί επίσης η εισαγωγή προϊόντων από παράνομους οικισμούς στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, με στόχο την καταπολέμηση αυτών των κατοχών, την παύση της αναγκαστικής εκτόπισης Παλαιστινίων πολιτών και τη διατήρηση της λύσης των δύο κρατών».

Στο πλαίσιο αυτό, «οι προξενικές υπηρεσίες που παρέχονται σε Ισπανούς πολίτες που διαμένουν σε παράνομους ισραηλινούς οικισμούς θα περιορίζονται στην ελάχιστη νόμιμα απαιτούμενη βοήθεια».

Για να ενισχύσει την υποστήριξη προς την Παλαιστινιακή Αρχή, ο Σάντσες εξήγησε ότι τα ισπανικά στρατεύματα θα αυξηθούν «στην Αποστολή Συνοριακής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ράφα και στη δημιουργία νέων έργων συνεργασίας με την Παλαιστινιακή Αρχή στους τομείς της γεωργίας, της επισιτιστικής ασφάλειας και της ιατρικής βοήθειας».

Επιπλέον, η συνεισφορά στην Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) θα αυξηθεί κατά 10 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον για την υποστήριξη του πληθυσμού της Γάζας, και η κατανομή ανθρωπιστικής βοήθειας και συνεργασίας για τη Γάζα θα αυξηθεί σε 150 εκατομμύρια ευρώ έως το 2026.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, αυτά τα εννέα μέτρα θα εφαρμοστούν «άμεσα », προστιθέμενα σε εκείνα που έχουν ήδη υιοθετηθεί από την ισπανική κυβέρνηση τα τελευταία δύο χρόνια.

«Γνωρίζουμε ότι όλα αυτά τα μέτρα δεν θα είναι αρκετά για να σταματήσουν την εισβολή ή τα εγκλήματα πολέμου, αλλά θα προσθέσουν πίεση, θα μετριάσουν μέρος των δεινών που βιώνει ο πληθυσμός της Γάζας και θα διασφαλίσουν ότι η ισπανική κοινωνία στο σύνολό της γνωρίζει ότι σε ένα από τα πιο διαβόητα επεισόδια, η χώρα τους στάθηκε στη σωστή πλευρά της ιστορίας », κατέληξε.

Πηγές: Reuters, rtve, El Pais