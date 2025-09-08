Η Ρωσία αποσύρεται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υπέβαλε διάταγμα για την απόσυρση της Ρωσίας από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων, μετέδωσε το TASS.

Η ρωσική ΜΚΟ Crew Against Torture δήλωσε ότι η αποχώρηση της Μόσχας από τη σύμβαση «ολοκλήρωσε τη διαδικασία κατάργησης του ευρωπαϊκού συστήματος παρακολούθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

«Αυτή η απόφαση στερεί από τους Ρώσους πολίτες που βρίσκονται στη φυλακή την τελευταία επίσημη διεθνή προστασία τους και δημιουργεί συνθήκες για περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα», ανέφερε η ομάδα υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο Telegram.

Η Ρωσία εξακολουθεί να είναι συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά των Βασανιστηρίων, την οποία επικύρωσε το 1985. Η συνθήκη απαιτεί από τα κράτη μέλη να ποινικοποιούν τα βασανιστήρια σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, να λαμβάνουν μέτρα για τη διερεύνηση και τη δίωξη καταγγελιών και να παρέχουν αποζημίωση στα θύματα.

Το ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση του 1987 για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας επικυρώθηκε από τη Ρωσία το 1998, δύο χρόνια μετά την ένταξή της χώρας στο Συμβούλιο της Ευρώπης (ΣτΕ) — τον κορυφαίο φορέα ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ηπείρου. Η συνθήκη επιτρέπει στο Συμβούλιο της Ευρώπης να επισκέπτεται κέντρα κράτησης σε χώρες μέλη και να εξετάζει τις συνθήκες κράτησης των κρατουμένων.

Το ΣτΕ απέβαλε τη Ρωσία τον Μάρτιο του 2022, ένα μήνα αφότου η Μόσχα ξεκίνησε τον ολοκληρωτικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Αργότερα εκείνο το έτος, η Ρωσία αποσύρθηκε από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τερματίζοντας την υποχρέωσή της να αναγνωρίζει τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ. Τον περασμένο μήνα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) αποφάνθηκε ότι η Μόσχα ήταν υπεύθυνη για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου στην Ουκρανία — συμπεριλαμβανομένων των βασανιστηρίων και της χρήσης βιασμού ως όπλου πολέμου.

Το 2024, εμπειρογνώμονες που υποστηρίχθηκαν από τον ΟΗΕ παρουσίασαν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η Ρωσία είχε συστηματικά βασανίσει Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου.

Πηγές: Reuters, Tass