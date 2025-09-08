Τουρκία: 2 αστυνομικοί νεκροί σε επίθεση κατά αστυνομικού τμήματος στη Σμύρνη – 16χρονος ο δράστης

Δύο αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους και δύο ακόμη τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση εναντίον αστυνομικού τμήματος στη Σμύρνη, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές.

Ο δράστης, ο οποίος φέρεται να είναι 16 ετών, άνοιξε πυρ εναντίον του αστυνομικού τμήματος στην περιοχή Μπαλτσόβα, σύμφωνα με το Reuters.

Συνελήφθη ο δράστης

Κατά το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV, ο 16χρονος έχει συλληφθεί.

Αδιευκρίνιστα παραμένουν τα κίνητρα του 16χρονου.

Στο παρελθόν έχουν σημειωθεί στην Τουρκία επιθέσεις από Κούρδους αντάρτες, ισλαμιστικές οργανώσεις και ακροαριστερές ομάδες, με τις δυνάμεις ασφαλείας να γίνονται συχνά στόχος.