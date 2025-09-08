Logo Image

Τουρκία: 2 αστυνομικοί νεκροί σε επίθεση κατά αστυνομικού τμήματος στη Σμύρνη – 16χρονος ο δράστης

Κόσμος

Τουρκία: 2 αστυνομικοί νεκροί σε επίθεση κατά αστυνομικού τμήματος στη Σμύρνη – 16χρονος ο δράστης

Shutterstock

Ο δράστης συνελήφθη

Δύο αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους και δύο ακόμη τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση εναντίον αστυνομικού τμήματος στη Σμύρνη, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές.

Ο δράστης, ο οποίος φέρεται να είναι 16 ετών, άνοιξε πυρ εναντίον του αστυνομικού τμήματος στην περιοχή Μπαλτσόβα, σύμφωνα με το Reuters.

Συνελήφθη ο δράστης

Κατά το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV, ο 16χρονος έχει συλληφθεί.

Αδιευκρίνιστα παραμένουν τα κίνητρα του 16χρονου.

Στο παρελθόν έχουν σημειωθεί στην Τουρκία επιθέσεις από Κούρδους αντάρτες, ισλαμιστικές οργανώσεις και ακροαριστερές ομάδες, με τις δυνάμεις ασφαλείας να γίνονται συχνά στόχος.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube