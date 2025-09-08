Logo Image

«Τελευταία προειδοποίηση» Κατς προς Χαμάς: «Απελευθερώστε τους ομήρους και καταθέστε τα όπλα»

Κόσμος

«Τελευταία προειδοποίηση» Κατς προς Χαμάς: «Απελευθερώστε τους ομήρους και καταθέστε τα όπλα»

EPA/ABIR SULTAN

«Σήμερα ένας καταστροφικός τυφώνας θα πλήξει τον ουρανό της πόλης της Γάζας» γράφει σε ανάρτησή του

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς κάλεσε σήμερα από τη Χαμάς να παραδοθεί, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα εξοντωθεί. Οι δηλώσεις του έγιναν λίγες ώρες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε «τελευταία προειδοποίηση» προς το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, καλώντας το να απελευθερώσει όλους τους ομήρους.

«Είναι η τελευταία προειδοποίηση προς τους δολοφόνους και βιαστές της Χαμάς στη Γάζα και σε πολυτελή ξενοδοχεία στο εξωτερικό: απελευθερώστε τους ομήρους και καταθέστε τα όπλα σας, αλλιώς η Γάζα θα καταστραφεί και εσείς θα εξοντωθείτε», έγραψε ο Κατς στο Χ.

«Σήμερα ένας καταστροφικός τυφώνας θα πλήξει τον ουρανό της πόλης της Γάζας και οι στέγες των τρομοκρατικών πύργων θα σειστούν», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι «ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις του βάσει του σχεδίου και ετοιμάζεται να επεκτείνει τους ελιγμούς του για να κατακτήσει τη Γάζα».

