Ένοπλη επίθεση στην Ιερουσαλήμ – 15 τραυματίες, «εξουδετερώθηκαν» οι δράστες

Μagen David Adom

Οι δράστες φέρεται να επιβιβάστηκαν σε λεωφορείο και να άνοιξαν πυρ εναντίον επιβατών

Eπίθεση με πυροβόλο όπλο σημειώθηκε την Δευτέρα στην διασταύρωση Ράμοτ, στην είσοδο της Ιερουσαλήμ, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 15 άνθρωποι.

Σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ, Μagen David Adom, από τους 15 τραυματίες, οι έξι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, την επίθεση εξαπέλυσαν δύο άτομα, τα οποία έχουν εξουδετερωθεί.

Το ισραηλινό δίκτυο Channel 12 αναφέρει ότι οι δράστες της επίθεσης στην Ιερουσαλήμ φέρεται να επιβιβάστηκαν σε λεωφορείο και να άνοιξαν πυρ εναντίον επιβατών. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του, πέντε άτομα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ αρκετοί ακόμη έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

