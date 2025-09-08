Αργεντινή: Σημαντική ήττα για τον Χαβιέρ Μιλέι – Οι Περονιστές κέρδισαν τις εκλογές στην επαρχία του Μπουένος Άιρες

Ο ακραίος φιλελεύθερος πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι δεσμεύτηκε την Κυριακή να «επιταχύνει» τις μεταρρυθμίσεις του μετά από την συντριπτική ήττα που υπέστη το κόμμα του στις τοπικές εκλογές στην επαρχία Μπουένος Άιρες, που θεωρούνταν δοκιμασία ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Οκτωβρίου.

«Καθαρή ήττα»

Ο 54χρονος αναγνώρισε την «σαφή ήττα» του κόμματός του από το κεντροαριστερό περονιστικό κίνημα. Συγκεκριμένα, κατά τα επίσημα αποτελέσματα, με το 91% των ψηφοδελτίων ενσωματωμένο, η παράταξη La Libertad Avanza του Μιλέι περιορίζεται σε σχεδόν το 34% των ψήφων, έναντι του 47% που έλαβαν οι περονιστές του Fuerza Patria (κεντροαριστερά) στη μεγάλη επαρχία που περιβάλλει την πρωτεύουσα Μπουένος Άιρες, όπου είναι συγκεντρωμένο χονδρικά το ένα τρίτο όλου του εκλογικού σώματος της χώρας.

Η συμμετοχή στις εκλογές ήταν υψηλή, περίπου 63%.

«Χωρίς καμιά αμφιβολία, σε πολιτικό επίπεδο υποστήκαμε καθαρή ήττα», είπε ο Μιλέι στα κεντρικά γραφεία του κόμματός του στη Λα Πλάτα (νότια του Μπουένος Άιρες). Αν και παραδέχτηκε ότι διέπραξε απροσδιόριστα «λάθη», τα οποία δεσμεύθηκε να «διορθώσει», τόνισε ότι δεν θα παρεκκλίνει «ούτε λίγο » από την μεταρρυθμιστική του ατζέντα. «Η πορεία για την οποία μας εξέλεξαν το 2023 δεν θα αλλάξει», η πολιτική της κυβέρνησης δεν θα μετατοπιστεί «ούτε χιλιοστό», οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις «θα βαθύνουν και θα επιταχυνθούν», επέμεινε.

Τα αποτελέσματα των εκλογών του Μπουένος Άιρες αποτελούν δεν μπορούν να παραβλεθούν. Η επαρχία συνεισφέρει πάνω από το 30% του ΑΕΠ της Αργεντινής και αντιπροσωπεύει το 40% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων. Η διαφορά των 13 μονάδων μεταξύ του κόμματος του Μιλέι και της κεντροαριστεράς είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είχαν προβλέψει οι δημοσκοπήσεις.

Το αποτέλεσμα των εκλογών δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες για τον Μιλέι, καθώς έρχεται μόλις έξι εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Παράλληλα, ο ίδιος βρίσκεται αντιμέτωπος με εντεινόμενη δυσαρέσκεια εξαιτίας σκανδάλου και της πολιτικής του όσον αφορά τις δημόσιες δαπάνες, καθώς άρχισε εκλογική περίοδος που μπορεί να καθορίσει την ισχύ της κυβέρνησής του στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο.