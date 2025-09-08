Αυστραλία: Ισόβια για την Έριν Πάτερσον – Δολοφόνησε 3 συγγενείς με μανιτάρια

Σε ισόβια κάθειρξη, με δικαίωμα αποφυλάκισης μετά από 33 χρόνια, καταδικάστηκε η 50χρονη Έριν Πάτερσον, η οποία κρίθηκε ένοχη για τη δολοφονία τριών συγγενών της και την απόπειρα δολοφονίας ενός ακόμη μέσω δηλητηριώδους γεύματος με μανιτάρια.

Μετά από μια δίκη που διήρκησε 11 εβδομάδες, η Πάτερσον καταδικάστηκε τον Ιούλιο για τη δολοφονία των Ντον και Γκέιλ Πάτερσον – των γονέων του εν διαστάσει συζύγου της, Σάιμον Πάτερσον – και της θείας του, Χέδερ Γουίλκινσον. Το δικαστήριο καταδίκασε επίσης την Πάτερσον για απόπειρα δολοφονίας του συζύγου της Χέδερ, Ίαν Γουίλκινσον.

Το φονικό όπλο; Ένα γεύμα που σέρβιρε η ίδια στο σπίτι της στη Λεονγκάθα, στη Βικτώρια, τον Ιούλιο του 2023. Το μεσημεριανό γεύμα περιλάμβανε έξι μερίδες Wellington – ένα δημοφιλές βρετανικό πιάτο. Όμως γρήγορα αποδείχθηκε θανατηφόρο: τα μανιτάρια που περιείχε – γνωστά ως death cap – είναι από τα πιο δηλητηριώδη στον κόσμο.

Από τους έξι καλεσμένους της Πάτερσον, οι τέσσερις κατανάλωσαν το φονικό γεύμα. Οι άλλοι δύο παρευρισκόμενοι – τα παιδιά της Πάτερσον – έφαγαν διαφορετικό φαγητό και δεν έπαθαν τίποτα.

Η καταδικασθείσα θα μπορέσει να ζητήσει αποφυλάκιση υπό όρους μετά από 33 χρόνια φυλάκισης. Η υπεράσπιση διαθέτει 28 ημέρες για να ασκήσει έφεση τόσο στην ενοχή όσο και στην ποινή.

Το κίνητρο των φόνων παραμένει αδιευκρίνιστο. Η ίδια είχε υποστηρίξει ότι επρόκειτο για ένα τραγικό ατύχημα και ότι ποτέ δεν είχε πρόθεση να βλάψει μέλη της οικογένειάς της που τόσο αγαπούσε. Οι εισαγγελείς, ωστόσο, κατέηλξαν ότι η Πάτερσον έβαλε δηλητηριώδεις μύκητες στο φαγητό τους σε ένα αρκετά προσεγμένο σχέδιο δολοφονίας τους.