Νέα Ζηλανδία: Νεκρός σε ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία άνδρας που διέφευγε για 4 χρόνια με τα παιδιά του

Πατέρας τριών παιδιών που διέφευγε μαζί με αυτά στη Νέα Ζηλανδία για σχεδόν τέσσερα χρόνια σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία κατά τη διάρκεια ένοπλης διάρρηξης, ανακοίνωσαν την Δευτέρα οι αρχές της χώρας.

Ο Τομ Φίλιπς διέφυγε παίρνοντας μαζί του τα τρία παιδιά έπειτα από διένεξη με την πρώην σύντροφό του τον Δεκέμβριο του 2021. Πριν από την εξαφάνισή τους ζούσαν στο Οτοροχάνγκα στην περιοχή Γουάικατο του Βόρειου Νησιού της Νέας Ζηλανδίας.

Η διάρρηξη

Νωρίς το πρωί, η αστυνομία ειδοποιήθηκε για κλοπή σε κατάστημα στο Γουάικατο, στο Βόρειο Νησί, που φέρονται να αποπειράθηκαν δυο πρόσωπα που επέβαιναν σε «γουρούνα», τετράτροχο μηχανάκι.

Ο Τομ Φίλιπς είχε καταφέρει να διαφύγει από αρκετές προσπάθειες των αρχών να τον θέσουν υπό κράτηση, παρά το ότι η αστυνομία είχε ειδοποιηθεί και τον είχε καταδιώξει επανειλημμένα, για παράδειγμα τον περασμένο μήνα, όταν εκλήθη και σε εκείνη την περίπτωση για απόπειρα εισβολής σε κατάστημα με σκοπό την κλοπή.

«Γνωρίζοντας πως είχαμε ήδη πληροφορίες πως ο Τομ Φίλιπς βρισκόταν στην περιοχή, εκλήθησαν ενισχύσεις και σπεύσαμε επιτόπου», δήλωσε η υπηρεσιακή υπαρχηγός της αστυνομίας στην περιοχή Τζιλ Ρότζερς.

Η αστυνομία σταμάτησε το όχημα τοποθετώντας καρφιά στον δρόμο. Ακολούθησε ανταλλαγή πυρών.

Η αξιωματικός της αστυνομίας πρόσθεσε πως «δεύτερη περίπολος έφθασε επιτόπου κι ενεπλάκη σε μάχη» με τον φυγά, που σκοτώθηκε.

Αναζητούνται ακόμη τα άλλα δύο παιδιά του

Ο Τομ Φίλιπς συνοδευόταν από το ένα από τα τρία παιδιά του. Το παιδί δεν τραυματίστηκε και βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας. «Διενεργούμε επείγουσα έρευνα για να εντοπίσουμε τα άλλα παιδιά του Τομ Φίλιπς, για τα οποία είμαστε πολύ ανήσυχοι», πρόσθεσε η κ. Ρότζερς αναφέροντας ότι η αναζήτηση των παιδιών αποτελεί «προτεραιότητα» των αρχών.

«Έχουμε παιδιά που πιστεύουμε ότι είναι μόνα τους στους θάμνους και είναι προτεραιότητά μας να τα εντοπίσουμε απόψε», είπε, αλλά πρόσθεσε ότι οι αρχές δεν γνωρίζουν πού βρίσκονται τα παιδιά αυτή τη στιγμή.

Ελικόπτερα πετούν γύρω από την περιοχή και η αστυνομία έχει αναπτύξει περίπου 50 αστυνομικούς επί τόπου, ανέφερε. «Αυτό το περιστατικό πρέπει να επιλυθεί τώρα», τόνισε, προσθέτοντας ότι οι θερμοκρασίες αναμένεται να πέσουν κοντά στο μηδέν μέσα στην ημέρα.

Αστυνομικός τραυματίστηκε στο κεφάλι στην ανταλλαγή πυρών και χειρουργήθηκε, σύμφωνα με την αξιωματικό.