Διαβεβαίωση Τραμπ: «Πολύ σύντομα θα έχουμε συμφωνία για τη Γάζα» – «Τελευταία προειδοποίηση» προς τη Χαμάς

Ο Αμερικανός πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι σύντομα θα επιτευχθεί συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

«Νομίζω πως σύντομα θα έχουμε συμφωνία για τη Γάζα», είπε στους δημοσιογράφους καθώς επέστρεφε στην Ουάσιγκτον από τη Νέα Υόρκη. «Είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα», πρόσθεσε. «Ένα πρόβλημα που θέλουμε να λύσουμε για τη Μέση Ανατολή, για το Ισραήλ, για όλους. Είναι ένα πρόβλημα που θα λυθεί», σημείωσε προσθέτοντας πως πιστεύει πως όλοι οι όμηροι θα επιστραφούν, νεκροί και ζωντανοί. «Νομίζω θα τους πάρουμε όλους», όπως είπε.

Από τους 48 ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, οι ισραηλινές αρχές έχουν δηλώσει ότι 26 θεωρούνται νεκροί, εκτιμώντας ότι 20 είναι ζωντανοί και η τύχη άλλων δύο παραμένει αβέβαιη. Ο Τραμπ είχε δηλώσει τις τελευταίες εβδομάδες ότι λιγότεροι από 20 όμηροι είναι ακόμα ζωντανοί. Πάντως, οι ισραηλινές αρχές έχουν δηλώσει ότι η εκτίμησή τους παραμένει αμετάβλητη.

«Έχουμε ας πούμε 20 άτομα και έχουμε 38 πτώματα», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, δίνοντας διαφορετικό απολογισμό από τον επίσημο των ισραηλινών αρχών, ο οποίος ανέρχεται σε 26.

«Τελευταία προειδοποίηση» προς τη Χαμάς

Νωρίτερα χθες, απηύθυνε την κατ’ αυτόν «τελευταία προειδοποίηση» στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα της Χαμάς να αποδεχτεί συμφωνία που συμπεριλαμβάνει την απελευθέρωση των ομήρων που απομένουν στον παλαιστινιακό θύλακο, εν μέσω εντατικοποιημένων στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ με διακηρυγμένο στόχο την κατάληψη της πόλης της Γάζας.

«Οι Ισραηλινοί αποδέχτηκαν τους όρους μου. Είναι καιρός η Χαμάς να τους αποδεχτεί επίσης», υποστήριξε νωρίτερα μέσω Truth Social. «Έχω προειδοποιήσει για τις συνέπειες που θα αντιμετωπίσει αν δεν δεχτεί. Αυτή είναι η τελευταία μου προειδοποίηση, δεν θα υπάρξει άλλη!», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο N12, η κυβέρνηση Τραμπ προώθησε στη Χαμάς μέσω των άλλων μεσολαβητών νέα πρόταση για να συναφθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Προβλέπει πως το κίνημα την πρώτη ημέρα της εκεχειρίας θα αφήσει ελεύθερους όλους τους εναπομείναντες ισραηλινούς ομήρους, ζωντανούς και νεκρούς, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση χιλιάδων παλαιστινίων κρατουμένων και διαπραγματεύσεις για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου, κατά το δίκτυο.

Η Χαμάς ανέφερε πως έλαβε την πρόταση και τη μελετά, διαβεβαιώνοντας κατόπιν πως είναι έτοιμη να καθίσει «αμέσως» στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όμως θέλει «ξεκάθαρη ανακοίνωση πως ο πόλεμος τελειώνει» και πλήρη απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον θύλακο.

Από την άλλη, αξιωματούχος της κυβέρνησης του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε πως «εξετάζεται σοβαρά» η νέα πρόταση του Αμερικανού προέδρου, αποφεύγοντας να αναφερθεί σε λεπτομέρειες.