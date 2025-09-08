Τραμπ: Στις ΗΠΑ Ευρωπαίοι ηγέτες για συζητήσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία – «Σύντομα» επικοινωνία με Πούτιν

Ευρωπαίοι ηγέτες θα επισκεφθούν τις Ηνωμένες Πολιτείες τη Δευτέρα ή την Τρίτη για να συζητήσουν τρόπους τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ωστόσο δεν ξεκαθάρισε ποιους.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι θα μιλήσει επίσης με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν «σύντομα», ενώ παράλληλα εμφανίστηκε έτοιμος για την επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι κυρώσεις είναι η «σωστή ιδέα» και κάλεσε τις ευρωπαϊκές χώρες να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσική ενέργεια.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μετά την μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία από την αρχή του πολέμου, εναντίον ουκρανικών στόχων, σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους και πλήττοντας για πρώτη φορά κτίριο όπου στεγάζεται η έδρα της ουκρανικής κυβέρνησης, στο Κίεβο.

Μετά την επίθεση, κατά την οποία η Ρωσία εκτόξευσε τουλάχιστον 810 drones και 13 πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας, ο Τραμπ δήλωσε ότι «δεν είναι ευχαριστημένος με την όλη κατάσταση». «Ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα έρθουν στη χώρα μας τη Δευτέρα ή την Τρίτη μεμονωμένα», είπε ο Τραμπ. Δεν είναι σαφές σε ποιον αναφερόταν ο Τραμπ.

Ζελένσκ: Πρέπει να σταματήσουμε να αγοράζουμε ενέργεια από τη Ρωσία

Μιλώντας στο ABC News, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το να συνεχίσουν οι Ευρωπαίοι εταίροι να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο «δεν είναι δίκαιο». «Πρέπει να σταματήσουμε να αγοράζουμε οποιοδήποτε είδος ενέργειας από τη Ρωσία, και παρεμπιπτόντως να κάνουμε, οτιδήποτε, οποιεσδήποτε συμφωνίες με τη Ρωσία», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι χαιρέτισε επίσης τα σχέδια του Τραμπ να επιβάλει δευτερογενείς δασμούς σε χώρες που έχουν εμπορικούς δεσμούς με τη Ρωσία – με στόχο την αποδυνάμωση της ικανότητας της Μόσχας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο. «Νομίζω ότι η ιδέα να επιβληθούν δασμοί στις χώρες που συνεχίζουν να συνάπτουν συμφωνίες με τη Ρωσία είναι η σωστή», είπε.

Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία έχει πουλήσει πετρέλαιο και φυσικό αέριο αξίας περίπου 985 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με το think tank Centre for Research on Energy and Clean Air. Οι μεγαλύτεροι αποδέκτες ήταν η Κίνα και η Ινδία. Η ΕΕ έχει μειώσει δραματικά – αλλά όχι εντελώς – τις αγορές ρωσικής ενέργειας. Τον Ιούνιο, οι Βρυξέλλες παρουσίασαν σχέδια για τον τερματισμό όλων των αγορών έως το 2027.

Τον περασμένο μήνα, οι ΗΠΑ επέβαλαν δασμούς 50% σε προϊόντα που προέρχονται από την Ινδία επειδή η χώρα συνεχίζει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο. Η ινδική κυβέρνηση δήλωσε ότι θα συνεχίσει να επιδιώκει την «καλύτερη συμφωνία» για την αγορά πετρελαίου προς όφελος των οικονομικών συμφερόντων του πληθυσμού της.