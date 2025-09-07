Ολική έκλειψη: Η μαγεία της Ματωμένης Σελήνης στον ουρανό (φωτογραφίες)

Logo Image

Ματωμένη Σελήνη στην Ιερουσαλήμ/REUTERS/Ronen Zvulun

Οι εικόνες αναδεικνύουν την απόκοσμη ομορφιά του φαινομένου και την παγκόσμια γοητεία που ασκεί η Σελήνη, όταν «ντύνεται» με το πιο μυστηριακό της χρώμα

Το φαινόμενο της Ματωμένης Σελήνης έκανε απόψε χιλιάδες ανθρώπους να στρέψουν το βλέμμα τους στον ουρανό.

Η ολική έκλειψη Σελήνης χάρισε μοναδικές εικόνες, με τον δορυφόρο της Γης να παίρνει μια εντυπωσιακή κοκκινωπή απόχρωση, αποτέλεσμα της διάθλασης του ηλιακού φωτός στην ατμόσφαιρα.

Καθώς η Γη παρεμβάλλεται ανάμεσα στον Ήλιο και τη Σελήνη, οι ακτίνες του ήλιου φιλτράρονται και «βάφουν» τον σεληνιακό δίσκο σε τόνους του κόκκινου και του πορτοκαλί. Ένα θέαμα που συνδυάζει επιστήμη και ποίηση, προκαλώντας δέος σε όσους το παρακολουθούν ζωντανά.

Από ταράτσες και μπαλκόνια, σε πόλεις και χωριά, αλλά και από οργανωμένες δράσεις παρατήρησης, το φαινόμενο καταγράφηκε από δεκάδες φακούς.

Οι εικόνες αναδεικνύουν την απόκοσμη ομορφιά του φαινομένου και την παγκόσμια γοητεία που ασκεί η Σελήνη, όταν «ντύνεται» με το πιο μυστηριακό της χρώμα.

Ο φωτογραφικός φακός του Reuters συγκέντρωσε εικόνες από διάφορες γωνιές του πλανήτη.

Ματωμένη Σελήνη στην Κίνα/ REUTERS/Maxim Shemetov

Ματωμένη Σελήνη στο Κάιρο /REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
Ματωμένη Σελήνη στην Ντόχα/ REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
Ματωμένη Σελήνη στη Ρωσία/ REUTERS/Yiannis Kourtoglou
Ματωμένη Σελήνη στην έρημο Νεγκέβ, στο Ισραήλ/ September 7, 2025. REUTERS/Amir Cohen

