Τραμπ: Δηλώνει έτοιμος για νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Έτοιμος για την επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με φόντο το νέο αεροπορικό μπαράζ της Μόσχας κατά της Ουκρανίας.

Μιλώντας έξω από τον Λευκό Οίκο και ερωτηθείς αν είναι έτοιμος να επιβάλει περισσότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ο Τραμπ απάντησε «ναι, είμαι», σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ρωσική επιδρομή στο Κίεβο: Η έδρα της κυβέρνησης επλήγη για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου

Το κτίριο όπου στεγάζεται η έδρα της ουκρανικής κυβέρνησης, στο Κίεβο, υπέστη ζημιές από τη νυχτερινή αεροπορική επίθεση άνευ προηγουμένου που εξαπέλυσε η Ρωσία στην Ουκρανία, με περισσότερα από 800 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους.

Από τα πλήγματα σε όλη τη χώρα σκοτώθηκαν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, οι δύο από αυτούς στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου, η στέγη του επιβλητικού κτιρίου όπου συνέρχεται το υπουργικό συμβούλιο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Ελικόπτερα έκαναν ρίψεις νερού στο κτίριο που βρίσκεται στην καρδιά του Κιέβου, κοντά στο προεδρικό μέγαρο και το Κοινοβούλιο.

«Για πρώτη φορά, η στέγη και οι τελευταίοι όροφοι της έδρας της κυβέρνησης υπέστησαν ζημιές λόγω εχθρικής επίθεσης» ανέφερε η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο σε ανάρτησή της στο Telegram. Σύμφωνα με τη Σβιριντένκο, δεν υπήρξαν θύματα εντός του κτιρίου.

Νωρίς το απόγευμα οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών ανέφεραν ότι η φωτιά που ξέσπασε είχε πλέον σβήσει.

Πάνω από 800 drones – Η μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση από την αρχή του πολέμου

Τη νύχτα η Ρωσία εκτόξευσε 810 drones και 13 πυραύλους. Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε 747 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 4 πυραύλους.

Αυτή ήταν η μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση από την αρχή του πολέμου.