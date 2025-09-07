Carlo Acutis: Πρώτος millennial άγιος ο «influencer του Θεού»

Ένας γεννημένος στο Λονδίνο Ιταλός έφηβος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2006 σε ηλικία 15 ετών από λευχαιμία, έγινε ο πρώτος «millennial» άγιος της Καθολικής Εκκλησίας την Κυριακή.

Ο Carlo Acutis (Κάρλο Ακούτις), στον οποίο άρεσαν τα βιντεοπαιχνίδια και η δημιουργία αστείων βίντεο με τα κατοικίδιά του, χρησιμοποίησε τις δεξιότητές του στην πληροφορική για να διαδώσει την καθολική πίστη, δημιουργώντας έναν ιστότοπο που καταγράφει αναφορές θαυμάτων.

Έλαβε το παρατσούκλι «influencer του Θεού», καθώς θεωρήθηκε πρωτοπόρος σε ό,τι αφορά τη μετάβαση της καθολικής εκκλησίας στον ψηφιακό κόσμο.

Καθώς φορούσε τζιν, μπλουζάκια και αθλητικά παπούτσια, πολλοί νέοι ταυτίστηκαν με τον Κάρλο Ακούτις.

Η τελετή αγιοποίησής του

Η αγιοποίησή του έλαβε χώρα παράλληλα με αυτήν ενός άλλου νέου, του Pier Giorgio Frassatti, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 1925 σε ηλικία 24 ετών.

Η τελετή αγιοποίησης ήταν η πρώτη που τέλεσε ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, ο πρώτος Αμερικανός ποντίφικας.

Χιλιάδες πιστοί, ανάμεσά τους πολλοί νέοι, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, στο Βατικανό.