Πορτογαλία: Σε κομμένο καλώδιο αποδίδεται η τραγωδία με το τελεφερίκ στη Λισαβόνα

Σε κομμένο καλώδιο που είχε σαν αποτέλεσμα το τελεφερίκ να κατέβει ανεξέλεγκτα έναν λόφο αποδίδεται, σύμφωνα με προκαταρκτική έρευνα, το δυστύχημα με 16 νεκρούς και 22 τραυματίες στη Λισαβόνα, πρωτεύουσα της Πορτογαλίας.

Το τελεφερίκ έπεσε πάνω σε κτίριο αφού εκτροχιάστηκε την Τετάρτη.

Σύμφωνα με την πρώτη αναφορά της έρευνας για το δυστύχημα από την αρμόδια πορτογαλική αρχή, οι καμπίνες του τελεφερίκ κινήθηκαν για «όχι περισσότερο από περίπου έξι μέτρα» όταν «ξαφνικά έχασαν τη δύναμη που τις εξισορροπεί μέσω του καλωδίου που τις συνέδεε».

Η πρώτη καμπίνα συνέχισε ανεξέλεγκτη την πορεία της, η δεύτερη αναποδογύρισε

«Η δεύτερη καμπίνα αναποδογύρισε ξαφνικά, αφού η κίνησή της διεκόπη σε απόσταση περίπου 10 μέτρων εκτός της γραμμής και εξαιτίας του μερικού εκτροχιασμού της, αλλά κι επειδή είχε θαφτεί η κάτω πλευρά του τρόλεϊ στο τέλος του χαντακιού του καλωδίου» αναφέρεται στην έρευνα, σύμφωνα με το Reuters.

Η πρώτη καμπίνα στην κορυφή της Calcada da Gloria, συνέχισε την καθοδική πορεία της, αυξάνοντας την ταχύτητά της.

Η αναφορά προσθέτει: «Ο χειριστής του φρένου της καμπίνας εφάρμοσε άμεσα το φρένο πεπιεσμένου αέρα, αλλά και το χειρόφρενο, σε μία προσπάθεια να σταματήσει άμεσα την κίνηση του τελεφερίκ. Οι ενέργειες αυτές, δεν είχαν κάποιο αποτέλεσμα για το φρενάρισμα ή τη μείωση της ταχύτητας της καμπίνας, καθώς αυτή συνέχισε να επιταχύνει κατεβαίνοντας την πλαγιά».