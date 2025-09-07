Ισραήλ: Drone από την Υεμένη έπληξε το αεροδρόμιο Ραμόν

Drone που εκτοξεύτηκε από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης έπληξε το αεροδρόμιο Ραμόν, στο νότιο Ισραήλ, προκαλώντας το κλείσιμο του εναέριου χώρου και την αναστολή των πτήσεων.

Σύμφωνα με τις αρχές του Ισραήλ, οι Χούθι εκτόξευσαν πολλά drones, μερικά από τα οποία αναχαιτίστηκαν εκτός Ισραήλ.

Drone έπληξε την αίθουσα επιβατών

Τουλάχιστον ένα drone έπληξε την αίθουσα επιβατών του Διεθνούς Αεροδρομίου Ραμόν κοντά στην πόλη Εϊλάτ του νότιου Ισραήλ, σύμφωνα με την Ισραηλινή Αρχή Αεροδρομίων, την οποία επικαλείται το Associated Press.

Κατά τις πρώτες αναφορές, ένα άτομο τραυματίστηκε ελαφρά.

Σύμφωνα με τον στρατό, το περιστατικό διερευνάται χωρίς να δημοσιοποιηθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τις ζημιές που προκλήθηκαν.

Δεν διευκρινίστηκε επίσης αν το drone κατέπεσε ύστερα από την αναχαίτιση του ή πτώση του προκλήθηκε από άμεσο πλήγμα.