Ζελένσκι για τις επιθέσεις στο Κίεβο: Να γίνουν πράξη όσα συμφωνήθηκαν στο Παρίσι

Νέα έκκληση Ζελένσκι να υλοποιηθούν όσα συμφωνήθηκαν με τη «Συμμαχία των Προθύμων»

Στην πρώτη του αντίδραση στις νυχτερινές επιδρομές της Ρωσίας, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τους συμμάχους να «υλοποιήσουν όλα όσα συμφωνήθηκαν στο Παρίσι».

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Ζελένσκι αναφέρει ότι η Ουκρανία δέχτηκε «περισσότερα από 800 drones και 13 πυραύλους, τέσσερις εκ των οποίων βαλλιστικούς».

Αναφερόμενος σε αναφορές ότι μια 32χρονη γυναίκα και το δύο μηνών παιδί της σκοτώθηκαν στο Κίεβο, ο Ζελένσκι δηλώνει: «Τέτοιες δολοφονίες, σε μια εποχή που η πραγματική διπλωματία θα μπορούσε να είχε ξεκινήσει εδώ και καιρό, αποτελούν σκόπιμο έγκλημα και παράταση του πολέμου».

Και, μετά τη συνάντηση της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Παρίσι αυτή την εβδομάδα για περαιτέρω συνομιλίες σχετικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, ο Ζελένσκι προτρέπει τους συμμάχους να «υλοποιήσουν όλα όσα συμφωνήθηκαν».

Ο κόσμος μπορεί να αναγκάσει τους εγκληματίες του Κρεμλίνου να σταματήσουν τις δολοφονίες, το μόνο που χρειάζεται είναι πολιτική βούληση», γράφει ο Ουκρανός πρόεδρος.

