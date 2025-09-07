Ιαπωνία: Παραιτείται ο πρωθυπουργός Σιγκέρου Ισίμπα

Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Σιγκέρου Ισίμπα αποφάσισε να παραιτηθεί προκειμένου να αποφευχθεί διαίρεση στο κυβερνών Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα, μετέδωσε σήμερα το δημόσιο δίκτυο NHK.

Η κυβερνητική συμμαχία υπό το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα έχασε την πλειοψηφία της στην άνω βουλή στις εκλογές που έγιναν τον Ιούλιο.

Μετά την οδυνηρή ήττα στις εκλογές της 20ης Ιουλίου, ο Ισίμπα διεμήνυε ότι θέλει να παραμείνει στην εξουσία, παρότι και μέσα στο κόμμα υπήρχε αμφισβήτηση της ηγεσίας του.

