Ρωσική επιδρομή στο Κίεβο: Η έδρα της κυβέρνησης επλήγη για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου

Για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου, η έδρα της κυβέρνηση της Ουκρανίας υπέστη ζημιά από ρωσικό πλήγμα, όπως γνωστοποίησε σήμερα η πρωθυπουργός της χώρας, Γιούλια Σβιριντένκο.

Η ίδια πρόσθεσε ότι πυροσβέστες συνεχίζουν τις προσπάθειες για την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε στο κτίριο. «Για πρώτη φορά» από το ξέσπασμα του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022 «η οροφή και οι υψηλότεροι όροφοι της έδρας της κυβέρνησης υπέστησαν ζημιές εξαιτίας εχθρικής επίθεσης», ανέφερε μέσω Telegram, αναρτώντας φωτογραφίες στις οποίες διακρίνονται ζημιές σε μέρος του κτιρίου.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μεταδίδει πως είναι ακόμη ορατός πυκνός καπνός που αναδίδεται από το κτίριο και ελικόπτερα κάνουν ρίψεις νερού.

Ομοβροντία πυραύλων και drones – Τουλάχιστον 3 νεκροί

Καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για να τερματιστεί ο πόλεμος μοιάζουν να έχουν κολλήσει σε κινούμενη άμμο τις τελευταίες ημέρες, το μεγαλύτερο μέρος της Ουκρανίας κηρύχτηκε σε συναγερμό από τη νύχτα.

Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε πως οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν 805 drones και 13 πυραύλους εναντίον διαφόρων τοποθεσιών στη χώρα.

Νωρίτερα, οι τοπικές αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον τρεις νεκρούς στα πλήγματα στο Κίεβο κι άλλον έναν θάνατο στην περιφέρεια Σούμι. Μεταξύ των νεκρών στην ουκρανική πρωτεύουσα ήταν κι ένα παιδί.

«Ο κόσμος πρέπει να αντιδράσει σε αυτή την καταστροφή»

«Ο κόσμος πρέπει να αντιδράσει σε αυτή την καταστροφή, όχι μόνο με λόγια, αλλά με πράξεις. Χρειάζεται να ενισχυθεί η πίεση των κυρώσεων, κυρίως στο ρωσικό πετρέλαιο και αέριο», ανέφερε η πρωθυπουργός της Ουκρανίας , ζητώντας επίσης περισσότερα «όπλα» από συμμάχους της χώρας της.

Τη νύχτα αναφέρθηκαν επίσης πλήγματα σε διάφορες άλλες περιοχές της Ουκρανίας, όπως στη Ντνιπροπετρόφσκ όπου ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Σερχίι Λισάκ ένα λόγο για θάνατο 54χρονου, και στη Ζαπορίζια όπου έγινε λόγος για νεκρή. Χθες βράδυ οι αρχές ανακοίνωσαν επίσης έναν θάνατο στη Σούμι.

Η Πολωνία ανακοίνωσε πως απογειώθηκαν εσπευσμένα δικά της και συμμαχικά μαχητικά για να εγγυηθούν την ασφάλεια του εναέριου χώρου της, σύμφωνα με ανακοίνωση τύπου της διοίκησης επιχειρήσεων του γενικού επιτελείου.