Κίεβο: 1 νεκρή και 8 τραυματίες μετά από ρωσική επιδρομή

Μία ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της και τουλάχισυον άλλοι οκτώ, συμπεριλαμβανομένης μίας εγκύου, τραυματίστηκαν σε επιδρομή ρωσικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης στην ουκρανική πρωτεύουσα, η οποία προκάλεσε πυρκαγιές σε πολυκατοικίες στο δυτικό και στο ανατολικό τμήμα της πόλης, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές τις πρώτες πρωινές ώρες.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, στη συνοικία Νταρνίτσκι 4ώροφο κτίριο πήρε φωτιά λόγω της πτώσης συντριμμιών ρωσικών drones που καταρρίφθηκαν. Κατά τον ίδιο η έγκυος και άλλοι δυο τραυματίες χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομείο.

Ακόμη, ο δήμαρχος Κλίτσκο ανέφερε πως συντρίμμια προκάλεσαν επίσης φωτιές σε 16ώροφη πολυκατοικία και δυο 9ώροφες στη συνοικία Σβιατοσίνσκι. Δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Reuters μετέδωσαν πως άκουσαν εκρήξεις που κατ’ αυτούς οφείλονταν σε καταρρίψεις από την αντιαεροπορική άμυνα.

Ο στρατιωτικός περιφερειάρχης της πρωτεύουσας Τιμούρ Τκατσένκο κατηγόρησε τη Ρωσία πως πλήττει «εσκεμμένα και συνειδητά πολιτικούς στόχους».

Στο μεγαλύτερο μέρος της Ουκρανίας κηρύχθηκε συναγερμός εν όψει αεροπορικών επιδρομών της Ρωσίας από την πολεμική αεροπορία. Δεκάδες εκρήξεις αναφέρθηκαν στην ουκρανική πόλη Κρεμεντσούκ, ενώ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε τομείς της, σύμφωνα με τον δήμαρχό της Βιτάλι Μαλέτσκι.

Η Πολωνία ανακοίνωσε πως απογειώθηκαν εσπευσμένα δικά της και συμμαχικά μαχητικά για να εγγυηθούν την ασφάλεια του εναέριου χώρου της, σύμφωνα με ανακοίνωση τύπου της διοίκησης επιχειρήσεων του γενικού επιτελείου.

Στο μεταξύ, η ρωσική διοίκηση στην περιφέρεια Ζαπορίζια κατήγγειλε ότι ουκρανικά drones έπληξαν την οροφή κέντρου εκπαίδευσης στον σταθμό πυρηνικής ενέργειας της πόλης, χωρίς να προκληθούν σοβαρές ζημιές ή να αυξηθούν τα επίπεδα ραδιενέργειας. Το πλήγμα καταγράφτηκε περίπου 300 μέτρα από μονάδα αντιδραστήρα, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το συγκεκριμένο κέντρο είναι «μοναδικό», καθώς εκεί βρίσκεται ο μόνος προσομοιωτής πλήρους μεγέθους πυρηνικού αντιδραστήρα και αίθουσας χειρισμού του, που είναι «πολύ σημαντικός για την εκπαίδευση του προσωπικού». Το εργοστάσιο, το μεγαλύτερο της Ευρώπης, με έξι αντιδραστήρες, βρίσκεται στα χέρια των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων από την αρχή του πολέμου. Δεν λειτουργεί κανονικά, όμως παραμένει απαραίτητο να ψύχει τους αντιδραστήρες του. Δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα λόγω της επιδρομής, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Δεν έχει υπάρξει σχόλιο από ουκρανικής πλευράς. Και οι δυο πλευρές αλληλοκατηγορούνται συχνά για ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρηνικό δυστύχημα στη Ζαπορίζια.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, οι αρχές στην περιφέρεια Κρασναντάρ ανακοίνωσαν ότι ουκρανική επιδρομή με drones προκάλεσε φωτιά στο διυλιστήριο πετρελαίου Ίλσκι, που κατασβέστηκε «γρήγορα» κατ’ αυτές, χωρίς να «υπάρξουν απώλειες».