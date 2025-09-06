Το χρονικό της σοκαριστικής εφόδου στο εργοστάσιο της Hyundai στις ΗΠΑ – Πώς θα αντιδράσει η Σεούλ

Περίπου 475 εργαζόμενοι –στην πλειονότητά τους Νοτιοκορεάτες– συνελήφθησαν την Πέμπτη σε μια από τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές επιχειρήσεις που έχει πραγματοποιήσει ποτέ η αμερικανική υπηρεσία ICE.

Ο στόχος ήταν το «Metaplant» της Hyundai στη Τζόρτζια, μια επένδυση 7,6 δισ. δολαρίων που αποτελεί στολίδι για την πολιτεία και σημείο αναφοράς για την αμερικανοκορεατική βιομηχανική συνεργασία.

Οι πράκτορες της υπηρεσίας μπήκαν στις εγκαταστάσεις στις 10:45 το πρωί, διακόπτοντας την παραγωγή.

Οι εργαζόμενοι χωρίστηκαν ανά εθνικότητα και καθεστώς βίζας, ενώ δεκάδες μεταφέρθηκαν με λεωφορεία σε κέντρα κράτησης. Κάποιοι προσπάθησαν να διαφύγουν, ακόμη και πηδώντας σε δεξαμενή λυμάτων.

Η επιχείρηση χαρακτηρίστηκε από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ως η μεγαλύτερη ενιαία επιβολή του νόμου στα χρονικά.

ICE released video of Korean workers in Georgia’s Hyundai/ LG plant being rounded up. Stunning to say the least. pic.twitter.com/79BJQEGn2d — Jake Kwon (@therealjakekwon) September 6, 2025

Η επιχειρηματολογία του Τραμπ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε αμέσως την επιχείρηση: «Ήταν παράνομοι μετανάστες και η ICE έκανε απλώς τη δουλειά της», δήλωσε.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι συλληφθέντες εργάζονταν με τουριστικές ή βραχυχρόνιες βίζες, που δεν επιτρέπουν απασχόληση.

Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ICE δείχνει εργάτες με χειροπέδες, φορώντας γιλέκα με το λογότυπο «Hyundai» ή «LG CNS».

«Η επιχείρηση στέλνει ένα σαφές μήνυμα», τόνισε ο ειδικός πράκτορας Στίβεν Σρανκ, ότι «όσοι εκμεταλλεύονται το σύστημα θα λογοδοτήσουν».

Η αντίδραση της Σεούλ

Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη το Σάββατο. Ο υπουργός Εξωτερικών Τσο Χιουν μίλησε για «βαθιά ευθύνη» και δεσμεύτηκε ότι η Σεούλ θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να προστατεύσει τους πολίτες της. Δεν απέκλεισε ακόμη και ταξίδι του στην Ουάσιγκτον.

Ο πρόεδρος Λι Τζε Μιούνγκ διέταξε κινητοποίηση όλων των αρμόδιων υπηρεσιών ώστε «να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των Κορεατών πολιτών και των επιχειρήσεών μας στις ΗΠΑ».

Παράλληλα, η LG Energy Solution –συνεταίρος της Hyundai στο εργοστάσιο– ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τα περισσότερα επαγγελματικά ταξίδια προς τις ΗΠΑ και έδωσε εντολή σε στελέχη της να επιστρέψουν στην πατρίδα.

ICE has released a video of its raid on Hyundai–LG’s Georgia battery plant site, showing Korean workers chained up and led away. South Korea’s foreign ministry has confirmed over 300 of the 457 taken into custody are Korean nationals. https://t.co/wloUNpE4MG pic.twitter.com/brORwXGxun — Raphael Rashid (@koryodynasty) September 6, 2025

Επιπτώσεις στις σχέσεις

Η χρονική συγκυρία προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία: οι ΗΠΑ και η Νότια Κορέα βρίσκονται σε κρίσιμες διαπραγματεύσεις για το εμπόριο και τους δασμούς, ενώ η Σεούλ έχει δεσμευτεί για επενδύσεις δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων στην αμερικανική βιομηχανία.

Η εφημερίδα Dong-A Ilbo έκανε λόγο για «σοκ που θα μπορούσε να παγώσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των κορεατικών εταιρειών στις ΗΠΑ».

Ερωτήματα για το μέλλον

Η Hyundai δήλωσε ότι συμμορφώνεται πλήρως με τους αμερικανικούς νόμους και ανακοίνωσε εσωτερική έρευνα για τους υπεργολάβους της.

Παρά ταύτα, η εικόνα μιας «ναυαρχίδας» επένδυσης που μέχρι πρότινος παρουσιαζόταν ως success story μετατρέπεται τώρα σε πεδίο διπλωματικής κρίσης.

Η υπόθεση αναδεικνύει το εύθραυστο ισοζύγιο ανάμεσα στην αμερικανική πολιτική για τη μετανάστευση και στην ανάγκη προσέλκυσης ξένων επενδύσεων – με τη Σεούλ να βρίσκεται ξαφνικά ανάμεσα σε δύο αντίρροπες δυνάμεις.