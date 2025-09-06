Logo Image

Αυστραλία: Νεκρός 57χρονος ομογενής από επίθεση καρχαρία

Κόσμος

Αυστραλία: Νεκρός 57χρονος ομογενής από επίθεση καρχαρία

Robert Joodat/Instagram @ramin3m/via REUTERS

Οι τοπικές αρχές προχώρησαν σε κλείσιμο ορισμένων παραλιών

Την τελευταία του πνοή άφησε 57χρονος ομογενής σέρφερ, ο οποίος δέχθηκε επίθεση από μεγάλο καρχαρία ανοικτά του Σίδνεϊ, στην Αυστραλία.

Πρόκειται για το πρώτο τέτοιο συμβάν εδώ και πάνω από 3,5 χρόνια.

Κλείσιμο παραλιών

Οι τοπικές αρχές προχώρησαν σε κλείσιμο ορισμένων παραλιών.

Το θύμα δέχθηκε επίθεση από τον καρχαρία ενώ βρισκόταν περίπου 100 μέτρα από την ακτή και έκανε σέρφινγκ με φίλους λίγο μετά τις 10:00 π.μ. τοπική ώρα, στην Λονγκ Ριφ Μπιτς, μια παραλία στο βόρειο τμήμα της πρωτεύουσας της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας της Αυστραλίας, σύμφωνα με την αστυνομία.

Άλλοι σέρφερ ανέσυραν τον 57χρονο από το νερό, ωστόσο είχε χάσει πολύ αίμα και υπέκυψε άμεσα στα τραύματά του.

