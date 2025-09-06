Βρετανία: Φωτιά ξέσπασε στα πρώην κεντρικά γραφεία του BBC στο δυτικό Λονδίνο

Φωτιά ξέσπασε σήμερα στα πρώην κεντρικά γραφεία του Τηλεοπτικού Κέντρου του BBC στο Γουάιτ Σίτι του Λονδίνου, όπως μετέδωσε το βρετανικό ειδησεογραφικό δίκτυο.

Η πυροσβεστική υπηρεσία του Λονδίνου διευκρίνισε ότι πυροσβέστες από το Χάμερσμιθ, το Νορθ Κένσινγκτον, το Κένσινγκτον και το Τσίσγουικ, όπως και γύρω σταθμούς της πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση πυρκαγιάς στο κτίριο των εννέα ορόφων λίγο μετά τις 03:00 τοπική ώρα (05:00 ώρα Ελλάδος).

Η πυρκαγιά επηρεάζει ορόφους προς την οροφή του κτιρίου, με ένα εστιατόριο και μια εξωτερική επιφάνεια να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Κατά την ίδια πηγή έχουν πληγεί και διαμερίσματα, ο αριθμός των οποίων παραμένει αδιευκρίνιστος.

Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν προς το παρόν άγνωστα. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς.