Αυστραλία: Αμοιβή-«μαμούθ» για τον εντοπισμό καταζητούμενου για τη δολοφονία 2 αστυνομικών

Οι αυστραλιανές αρχές ανακοίνωσαν πως προσφέρουν μεγάλη αμοιβή, 500.000 και πλέον ευρώ, για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του φερόμενου δολοφόνου δυο αστυνομικών, θιασώτη θεωριών συνωμοσίας, η διαφυγή του οποίου για σχεδόν δυο εβδομάδες συνεχίζει να απασχολεί την επικαιρότητα στη χώρα της Ωκεανίας.

Ο 56χρονος Ντέσμοντ Φρίμαν, καταζητείται σε περιοχή της Αυστραλίας με βλάστηση μετά τη θανατηφόρα ανταλλαγή πυρών την 26η Αυγούστου, στη διάρκεια έρευνας στο σπίτι του, στη μικρή πόλη Πορπάνκα.

Η αστυνομία στην πολιτεία Βικτόρια ανακοίνωσε σήμερα πως προσφέρει ένα εκατομμύριο αυστραλιανά δολάρια (περίπου 560.000 ευρώ) για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στον εντοπισμό του, ποσό άνευ προηγουμένου.

Ο Ντέσμοντ Φρίμαν φέρεται να σκότωσε έναν αξιωματικό 59 ετών και έναν υπαξιωματικό 35 ετών και να τραυμάτισε έναν ακόμη όταν πήγαν να κάνουν έρευνα στο σπίτι του για υπόθεση οι λεπτομέρειες της οποίας παραμένουν ασαφείς. Τα τρία μέλη της αστυνομίας ανήκαν σε μονάδα ειδικευμένη σε υποθέσεις σεξουαλικής φύσης και παιδεραστίας.

Η διπλή ανθρωποκτονία, πολύ περισσότερο με θύματα αστυνομικούς, ήταν έγκλημα ιδιαίτερα σπάνιο στη χώρα όπου η οπλοκατοχή ελέγχεται αυστηρά και τα ποινικά αδικήματα με χρήση πυροβόλων όπλων είναι λιγοστά.

Ο «Ντέζι» Φρίμαν διαφεύγει έκτοτε τη σύλληψη. Η αστυνομία θεωρεί πως είναι βαριά οπλισμένος. ΜΜΕ τον περιγράφουν τον ύποπτο ως μύστη θεωριών συνωμοσίας που δεν έκρυβε το μίσος του για την αστυνομία. Ήταν μέλος του κινήματος των «κυρίαρχων πολιτών», που έκανε την εμφάνισή του στις ΗΠΑ τα χρόνια του 1970 κι αρνείται την εξουσία του κράτους και τους νόμους.