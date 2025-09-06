Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Καράκας – CNN: Ο Τραμπ ζυγίζει πλήγματα κατά καρτέλ στο έδαφος της Βενεζουέλας

Επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας με το CNN να μεταδίδει – επικαλούμενο πηγές – πως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει διάφορες επιλογές, συμπεριλαμβανομένων πληγμάτων στο έδαφος της Βενεζουέλας εναντίον καρτέλ των ναρκωτικών.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν ταχύπλοο που είχε αναχωρήσει από τη Βενεζουέλα σε διεθνή ύδατα στην Καραϊβική. Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, το σκάφος μετέφερε «ναρκωτικά» και το πλήγμα σκότωσε «11 ναρκωτρομοκράτες». Όπως μεταδίδει το CNN, επικαλούμενο πηγές ενήμερες για τους σχεδιασμούς της αμερικανικής κυβέρνησης, το πλήγμα αυτό σήμανε την έναρξη πολύ ευρύτερης επιχείρησης που έχει σκοπό να σταματήσει η διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή και πιθανόν να ανατραπεί ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, που χαρακτηρίζεται «επικεφαλής» καρτέλ από την Ουάσιγκτον.

Ούτε ο Λευκός Οίκος, ούτε το υπουργείο Επικοινωνίας της Βενεζουέλας απάντησαν αμέσως όταν τους ζήτησε να σχολιάσουν τις πληροφορίες αυτές το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Τραμπ: «Δεν μιλάμε» για αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα, αλλά…

Ερωτηθείς χθες αν οι ΗΠΑ σχεδιάζουν αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα, ο κ. Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους ότι «δεν μιλάμε γι’ αυτό, αλλά μιλάμε για το γεγονός ότι είχατε εκλογές που ήταν πολύ παράξενες εκλογές, για να το θέσουμε επιεικώς».

Μαδούρο: Καμιά διαφορά με τις ΗΠΑ «δεν δικαιολογεί» στρατιωτική σύγκρουση

Από την πλευρά του ο Μαδούρο κάλεσε την Ουάσιγκτον να σεβαστεί την εθνική κυριαρχία της χώρας του. Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας εκτίμησε χθες Παρασκευή πως «καμιά από τις διαφορές» ανάμεσα στην κυβέρνηση της χώρας του και αυτή των ΗΠΑ «δεν δικαιολογεί στρατιωτική σύγκρουση».

«Καμιά από τις διαφορές που έχουμε και είχαμε δεν δικαιολογεί στρατιωτική σύγκρουση», είπε ο κ. Μαδούρο σε διάγγελμά του που μεταδόθηκε από όλα τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα της χώρας, αξιώνοντας «σεβασμό» για τη χώρα του.

«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα όφειλε να εγκαταλείψει το σχέδιό της για βίαιη αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στη Λατινική Αμερική και να σεβαστεί την εθνική κυριαρχία, το δικαίωμα στην ειρήνη και την ανεξαρτησία» της, συνέχισε στο διάγγελμά του.

Τραμπ: Θα καταρρίπτονται μαχητικά αεροσκάφη της Βενεζουέλας αν κρίνεται πως απειλούν τις αμερικανικές δυνάμεις

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα χθες απείλησε πως «θα καταρρίπτονται» αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας της Βενεζουέλας αν κρίνεται πως απειλούν τις αμερικανικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στην Καραϊβική, ενώ αμερικανικά ΜΜΕ μετέδωσαν πως το Πεντάγωνο προχωρά στην ανάπτυξη 10 μαχητικών αεροσκαφών αιχμής F-35 στο Πουέρτο Ρίκο, αμερικανική νήσο στην Καραϊβική, πέρα από αρμάδα που πλέει ήδη στην περιοχή.

Το Καράκας εξεγείρεται καθώς η Ουάσιγκτον ενισχύει θεαματικά τις τελευταίες εβδομάδες τη στρατιωτική παρουσία της στην Καραϊβική, επισήμως για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας, που χθες ξαναβαφτίστηκε υπουργείο Πολέμου από τον ρεπουμπλικάνο μεγιστάνα, κατήγγειλε προχθές Πέμπτη την υπέρπτηση δυο μαχητικών της Βενεζουέλας – ήταν F-16, σύμφωνα με πηγή στο αμερικανικό Πεντάγωνο – πάνω από αντιτορπιλικό του στα διεθνή ύδατα στην Καραϊβική, κάνοντας λόγο για ιδιαίτερα «προκλητική» ενέργεια.

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί επί χρόνια τον κ. Μαδούρο πως είναι «επικεφαλής» καρτέλ και πρόσφατα αύξησε στα 50 εκατομμύρια δολάρια το ποσό της αμοιβής την οποία προσφέρει για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του.

«Οι αναφορές των υπηρεσιών που λαμβάνει δεν είναι αληθείς», αντέτεινε χθες ο πρόεδρος της Βενεζουέλας. «Η Βενεζουέλα σήμερα είναι χώρα απαλλαγμένη από την παραγωγή φύλλων κόκας, από την κοκαΐνη, και είναι χώρα που αγωνίζεται εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών», επέμεινε. «Η Βενεζουέλα ήταν πάντα διατεθειμένη να συζητήσει, να κάνει διάλογο, όμως απαιτούμε σεβασμό», πρόσθεσε.