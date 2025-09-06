Logo Image

Σερβία: Ξανά στους δρόμους χιλιάδες διαδηλωτές, ζητώντας πρόωρες εκλογές

Κόσμος

(REUTERS/Zorana Jevtic)

Διαδηλωτές εκσφενδόνισαν αντικείμενα εναντίον αστυνομικών, που απάντησαν με μαζική χρήση δακρυγόνων

Χιλιάδες διαδηλωτές απαίτησαν εκ νέου χθες την προκήρυξη πρόωρων εκλογών στη Σερβία, στη διάρκεια συγκέντρωσης στη Νόβι Σαντ, η οποία ωστόσο διαλύθηκε με εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η διαδήλωση αντιπάλων του αυταρχικού προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς έρχεται να προστεθεί σε σειρά μαζικών κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα μετά τη φονική κατάρρευση αετώματος από μπετόν στον σιδηροδρομικό σταθμό της Νόβι Σαντ, όταν έχασαν τη ζωή τους 16 άνθρωποι, τον Νοέμβριο του 2024.

Καταγγέλλοντας την ενδημική διαφθορά, οι συμμετέχοντες στο κίνημα διαμαρτυρίας απαιτούν να διενεργηθεί διαφανής έρευνα και να προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές.

Οι διαδηλώσεις αρχικά ήταν ειρηνικές, στην πορεία όμως άρχισαν να αμαυρώνονται από επεισόδια, εξαιτίας, σύμφωνα με τους αντιπάλους της κυβέρνησης του προέδρου Βούτσιτς, της σκληρής καταστολής της αστυνομίας και των αντιδιαδηλώσεων οπαδών του κυβερνώντος κόμματος.

Στη διάρκεια της χθεσινής συγκέντρωσης στη Νόβι Σαντ, κάποιοι από τους διαδηλωτές εκσφενδόνισαν αντικείμενα εναντίον αστυνομικών, που απάντησαν με μαζική χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου – λάμψης για να τους διαλύσουν, μετέδωσε ο δημοσιογράφος του AFP.

