IDF: Η Χαμάς μπορεί να προσπαθήσει να μεταφέρει ομήρους ενόψει της κλιμάκωσης της επιχείρησης στη Γάζα

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις εκτιμούν ότι η Χαμάς ενδέχεται να προσπαθήσει να μετακινήσει τους ομήρους που κρατούνται στην πόλη της Γάζας ενόψει της εντατικοποιημένης στρατιωτικής επιχείρησης εκεί, αναφέρει το Channel 13.

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο στρατός πιστεύει ότι το βίντεο των ομήρων Αλον Οχελ και Γκι Γκιλμποα-Νταλαλ, που κυκλοφόρησε σήμερα από την τρομοκρατική ομάδα, αλλά προφανώς χρονολογείται στις 28 Αυγούστου 2025, γυρίστηκε σε μια περιοχή του καταυλισμού προσφύγων Shati, όπου δεν έχει παρουσία ο IDF.

Σύμφωνα με το Channel 13, ο στρατός παραδέχεται ότι δεν έχει πλήρη εικόνα των πληροφοριών για τις τοποθεσίες όλων των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

Πηγή: Times of Israel