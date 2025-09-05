Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απορρίπτει τις δηλώσεις της αντιπροέδρου της για «γενοκτονία» στη Γάζα

«Δεν εναπόκειται στην Επιτροπή να κρίνει το συγκεκριμένο ζήτημα ή τον ορισμό του, αλλά στα δικαστήρια», δήλωσε η εκπρόσωπος της Επιτροπής Πάουλα Πίνιο, όταν ρωτήθηκε αν η Ριμπέρα μίλησε εκ μέρους του θεσμού. «Δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση από το Κολέγιο των Επιτρόπων για το συγκεκριμένο θέμα. Αυτό είναι ό,τι μπορώ να πω», πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος Ανουάρ Ελ Ανουνί συμπλήρωσε:

«Η διαπίστωση για το αν έχουν διαπραχθεί διεθνή εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένης της γενοκτονίας, ανήκει στην αρμοδιότητα των εθνικών και διεθνών δικαστηρίων. Ο νομικός χαρακτηρισμός μιας τέτοιας πράξης, όπως η γενοκτονία, απαιτεί την τεκμηριωμένη διαπίστωση γεγονότων και την έκδοση νομικής κρίσης».

Σφοδρός επικριτής του Ισραήλ η Ριμπέρα

Κατά τη διάρκεια ομιλίας της στο Πανεπιστήμιο Sciences Po την Πέμπτη, η Ριμπέρα έγινε η υψηλότερου επιπέδου αξιωματούχος θεσμικού οργάνου της ΕΕ που χρησιμοποίησε τον όρο «γενοκτονία» αναφερόμενη στον πόλεμο του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

«Η γενοκτονία στη Γάζα αποκαλύπτει την αποτυχία της Ευρώπης να δράσει και να μιλήσει με μία φωνή, την ώρα που οι διαδηλώσεις εξαπλώνονται στις ευρωπαϊκές πόλεις και 14 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ζητούν άμεση κατάπαυση του πυρός», είπε στους φοιτητές.

Οι δηλώσεις της προκάλεσαν άμεση αντίδραση από το Ισραήλ. Το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας χαρακτήρισε τα σχόλια της Ριμπέρα «αβάσιμους ισχυρισμούς» και τόνισε ότι «μετατράπηκε σε φερέφωνο της προπαγάνδας της Χαμάς».

Η Ριμπέρα συγκαταλέγεται στους σφοδρότερους επικριτές του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα εντός των θεσμών των Βρυξελλών, ωστόσο ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποίησε ρητά τον όρο «γενοκτονία».

Σε συνέντευξή της στο POLITICO τον Αύγουστο, είχε δηλώσει ότι η πείνα, ο εκτοπισμός και οι θάνατοι στη Γάζα «μοιάζουν πολύ» με γενοκτονία, καλώντας παράλληλα την ΕΕ να εξετάσει την αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης με το Ισραήλ.

Με πληροφορίες από POLITICO