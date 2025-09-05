Λίβανος: Ο στρατός θα ξεκινήσει την εφαρμογή του σχεδίου αφοπλισμού της Χεζμπολάχ

Ο στρατός του Λιβάνου θα ξεκινήσει την εφαρμογή του σχεδίου του για τον αφοπλισμό της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ που υποστηρίζεται από το Ιράν, δήλωσε ο υπουργός Πληροφοριών Πολ Μόρκος, μετά από κυβερνητική συνεδρίαση στην οποία συζητήθηκε το θέμα.

«Ο λιβανέζικος στρατός θα ξεκινήσει την εφαρμογή του σχεδίου [για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ], αλλά σύμφωνα με τις διαθέσιμες δυνατότητες, οι οποίες είναι περιορισμένες όσον αφορά την εφοδιαστική, τους υλικούς και ανθρώπινους πόρους», δήλωσε ο Μόρκος μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη συνεδρίαση.

Το υπουργικό συμβούλιο αποφάσισε να κρατήσει τις λεπτομέρειες του σχεδίου του στρατού «μυστικές», σύμφωνα με δήλωση που ανέγνωσε ο Μόρκος.

«Όχι» της Χεζμπολάχ σε αφοπλισμό της

Η ομάδα που υποστηρίζεται από το Ιράν και οι σύμμαχοί της αντιτίθενται στο σχέδιο αφοπλισμού και και οι πέντε σιίτες υπουργοί αποχώρησαν από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου μόλις ο διοικητής του λιβανέζικου στρατού Ροντόλφ Χαϊκάλ μπήκε για να το παρουσιάσει νωρίτερα σήμερα.

Οι εκκλήσεις για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ έχουν βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στον Λίβανο, αφότου η τρομοκρατική ομάδα υπέστη σοβαρές απώλειες σε μια μονοετή σύγκρουση με το Ισραήλ. Τα αποτελέσματα αυτού του πολέμου, ο οποίος έληξε τον περασμένο Νοέμβριο, ανέτρεψαν μια ισορροπία δυνάμεων που κυριαρχούνταν εδώ και καιρό από την σιιτική μουσουλμανική ομάδα.

Φέτος, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, υπό την πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών, άσκησε πιέσεις για τον αφοπλισμό της τρομοκρατικής ομάδας. Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι θα αποσυρθεί από τοποθεσίες στον Λίβανο που εξακολουθούν να κατέχουν τα στρατεύματά του εάν η Χεζμπολάχ παραδώσει τα όπλα της. Αλλά η Χεζμπολάχ έχει απορρίψει οποιαδήποτε κίνηση για την αποσυναρμολόγηση του οπλοστασίου της.

Πηγή: Times of Israel