Τα νέα πρόσωπα της κυβέρνησης Στάρμερ

Σε ανασχηματισμό της κυβέρνησής του προχώρησε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Ο ευρύς ανασχηματισμός κρίθηκε αναγκαίος από τη Ντάουνιγκ Στριτ μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση της Άντζελα Ρέινερ από τις θέσεις της αναπληρώτριας πρωθυπουργού, υπουργού Στέγασης και αναπληρώτριας επικεφαλής του Εργατικού Κόμματος, νωρίτερα το απόγευμα.
Η σύνθεση του νέου Υπουργικού Συμβουλίου του Ηνωμένου Βασιλείου
- Ο Ντέιβιντ Λάμι διορίστηκε νέος αναπληρωτής πρωθυπουργός – στη θέση της Ρέινερ – ενώ αναλαμβάνει επίσης το υπουργείο Δικαιοσύνης
- Η Υβέτ Κούπερ αναλαμβάνει το Υπουργείο Εξωτερικών, αντικαθιστώντας τον Λάμι
- Η Σαμπάνα Μαχμούντ γίνεται υπουργός Εσωτερικών
- Ο Ίαν Μάρεϊ παύεται από υπουργός Σκωτίας και έχει ήδη εκφράσει τη δυσαρέσκειά του – τη θέση του αναλαμβάνει ο Ντάγκλας Αλεξάντερ
- Η Λούσι Πάουελ, πρώην επικεφαλής της Βουλής των Κοινοτήτων, αποχωρεί επίσης από την κυβέρνηση – τη διαδέχεται ο Άλαν Κάμπελ
- Ο Πατ ΜακΦάντεν διορίστηκε υπουργός Εργασίας και Συντάξεων
- Ο Στιβ Ριντ, πρώην υπουργός Περιβάλλοντος, αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο της Στέγασης στη θέση της Ρέινερ
- Η Έμα Ρέινολντς θα αντικαταστήσει τον Ριντ ως υπουργός Περιβάλλοντος
- Ο Πίτερ Κάιλ γίνεται υπουργός Επιχειρήσεων, θέση που κατείχε προηγουμένως ο Τζόναθαν Ρέινολντς
- Ο Τζόναθαν Ρέινολντς αναλαμβάνει νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της κυβέρνησης (government chief whip)
- Η Λιζ Κένταλ θα πάρει τη θέση του Ρέινολντς ως υπουργός Επιστήμης
- Η Λίσα Νάντι παραμένει υπουργός Πολιτισμού, παρά τις φήμες περί απομάκρυνσής της εδώ και μήνες
- Η Ρέιτσελ Ριβς διατηρεί τη θέση της ως υπουργός Οικονομικών (chancellor)