Ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία στην Ουάσιγκτον για κοινές κυρώσεις κατά της Μόσχας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει αντιπροσωπεία στην Ουάσιγκτον για την προετοιμασία νέων κοινών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, δήλωσε την Παρασκευή ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Εργαζόμαστε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους ομοϊδεάτες εταίρους για να αυξήσουμε την πίεσή μας μέσω περαιτέρω άμεσων και δευτερογενών κυρώσεων», δήλωσε ο Κόστα σε συνέντευξη Τύπου στην πόλη Ούζγκοροντ της δυτικής Ουκρανίας, μετά από συνάντηση με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πρόσθεσε ότι «μια ευρωπαϊκή ομάδα ταξιδεύει στην Ουάσιγκτον για να συνεργαστεί με τους Αμερικανούς φίλους μας», χωρίς όμως να αποκαλύψει ποιοι θα συμμετάσχουν στην αποστολή. Εκπρόσωπός του παρέπεμψε το POLITICO στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία δεν απάντησε σε σχετικό αίτημα για σχόλιο.

Πιέζει η Δύση

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχε ανακοινώσει ότι το 19ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας — σχεδιασμένο «να φέρει τον πρόεδρο Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων» — θα παρουσιαστεί στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της ζητούν εδώ και καιρό από τις ΗΠΑ να προχωρήσουν σε αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Μόσχας, με στόχο την αποδυνάμωση της πολεμικής μηχανής του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Τον περασμένο μήνα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε δύο εβδομάδες προθεσμία στο Κρεμλίνο να σταματήσει την εισβολή στην Ουκρανία, διαφορετικά θα επέβαλε «μαζικές κυρώσεις ή μαζικούς δασμούς ή και τα δύο» — ωστόσο δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε καμία σχετική ενέργεια.

Ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης επέβαλε βαρείς δασμούς 50% στην Ινδία ως τιμωρία για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, όμως ο Λευκός Οίκος δεν έχει ακόμη στηρίξει την πρόταση του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκρέιαμ για δευτερογενείς δασμούς ύψους 500% στους εμπορικούς εταίρους της Μόσχας.

Πηγή: POLITICO