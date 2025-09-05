Ισραήλ: Ο Νετανιάχου κατηγορεί την Αίγυπτο ότι φυλακίζει τους κατοίκους της Γάζας «ενάντια στη θέλησή τους»

Σε μια κλιμακούμενη διπλωματική και φραστική ένταση μεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτου, ο Ισραηλινό πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγορεί το Κάιρο ότι «φυλακίζει παρά τη θέλησή τους τους κατοίκους της Γάζας που θέλουν να εγκαταλείψουν μια εμπόλεμη ζώνη».

Η δήλωση έρχεται μετά την οργή της Αιγύπτου για τη δήλωση του Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο κανάλι Abu Ali Express ότι θα επέτρεπε στους κατοίκους της Γάζας να φύγουν μέσω του περάσματος της Ράφα, αλλά «θα τους εμποδίσει η Αίγυπτος».

Έντονη αντίδραση του Καΐρου

Απαντώντας, το υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου εξέφρασε την «απόλυτη καταδίκη» του για τη δήλωση του Νετανιάχου και την χαρακτήρισε «μέρος των συνεχών προσπαθειών του να παρατείνει την περίοδο κλιμάκωσης στην περιοχή και να εδραιώσει την αστάθεια για να αποφύγει την αντιμετώπιση των συνεπειών των ισραηλινών παραβιάσεων στη Γάζα, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά».

«Ο εκτοπισμός δεν αποτελεί επιλογή και αποτελεί κόκκινη γραμμή για την Αίγυπτο και δεν θα το επιτρέψουμε να συμβεί», δήλωσε νωρίτερα την Παρασκευή σε δημοσιογράφους στη Λευκωσία ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι.

«Ο εκτοπισμός σημαίνει εκκαθάριση και το τέλος του παλαιστινιακού σκοπού και δεν υπάρχει κανένας νομικός ή ηθικός ή δεοντολογικός λόγος για να εκδιωχθούν οι άνθρωποι από την πατρίδα τους», είπε. Επανέλαβε επίσης την κατηγορία της Αιγύπτου ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία, μια κατηγορία που το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά.

Η Αίγυπτος ενισχύει τις δυνάμεις της κατά μήκος των κοινών συνόρων της με τη Γάζα ενόψει της επίθεσης του Ισραηλινού Στρατού για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, λόγω ανησυχιών ότι η μαζική απομάκρυνση Παλαιστινίων από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια προσπάθεια διαφυγής στο Σινά.

Η Αίγυπτος έκλεισε τα σύνορά της με τη Γάζα αφού το Ισραήλ κατέλαβε το πέρασμα της Ράφα, το οποίο ελέγχει. Μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου 2023, η Αίγυπτος κατασκεύασε ένα τσιμεντένιο τείχος στα σύνορα που φτάνει έξι μέτρα στο έδαφος και ολοκληρώνεται με συρματοπλέγματα. Έχει επίσης κατασκευάσει αναχώματα και έχει ενισχύσει την επιτήρηση στα συνοριακά σημεία ελέγχου, ανέφεραν πηγές ασφαλείας.

