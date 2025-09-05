ΟΗΕ: Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας από παραστρατιωτικές ομάδες του Σουδάν

Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας διέπραξαν οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) του Σουδάν κατά την πολιορκία της αλ Φασίρ στη δυτική επαρχία Νταρφούρ, όπως αποφάνθηκε αποστολή του ΟΗΕ που έχει λάβει εντολή διερεύνησης.

Αυτά είναι πάνω από τις φρικαλεότητες που διέπραξαν τόσο οι RSF όσο και ο εχθρός τους, ο στρατός του Σουδάν, σε έναν ευρύτερο εμφύλιο πόλεμο που διανύει τώρα τον τρίτο χρόνο, ανέφερε η επιτροπή στην έκθεσή της. Η 18σέλιδη έκθεση που φέρει τον τίτλο «A War of Atrocities» αναφέρει πως οι RSF και οι σύμμαχοί τους έχουν χρησιμοποιήσει τη λιμοκτονία ως μέθοδο πολέμου εκεί, στερώντας τους αμάχους από βασικά προϊόντα όπως τρόφιμα και φάρμακα.

Η τριμελής ομάδα του ΟΗΕ έχει λάβει εντολή από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ προκειμένου να διερευνήσει παραβιάσεις δικαιωμάτων. Ανέφερε πως βασίστηκε για την τελευταία έκθεσή της σε περισσότερες από 200 συνεντεύξεις, πολλές από αυτές με επιζώντες της βίας καθώς και υλικό βίντεο και παρατηρήσεις από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Καμία πλευρά δεν απάντησε προσώρας σε αιτήματα για σχόλια. Αμφότερες απέρριψαν προηγούμενες κατηγορίες από τον ΟΗΕ και άλλες οργανώσεις προάσπισης δικαιωμάτων και κατηγόρησαν η μία την άλλη για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ζουν υπό πολιορκία στο τελευταίο προπύργιο του σουδανικού στρατού στην αλ Φασίρ, πρωτεύουσα της πολιτείας Βόρειο Νταρφούρ, που είναι σήμερα η γραμμή του πυρός στη σύγκρουση. Ο πόλεμος ξέσπασε τον Απρίλιο του 2023, όταν ο στρατός και οι RSF, που ήταν τότε εταίροι στην άσκηση της εξουσίας, συγκρούστηκαν σχετικά με σχέδια ενσωμάτωσης των δυνάμεών τους.