Logo Image

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καλεί το Ισραήλ να σταματήσει την καταστροφή που προκαλεί ο λιμός στη Λωρίδα της Γάζας

Κόσμος

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καλεί το Ισραήλ να σταματήσει την καταστροφή που προκαλεί ο λιμός στη Λωρίδα της Γάζας

REUTERS/Hatem Khaled

Με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από την έναρξη του πολέμου τουλάχιστον 370 άνθρωποι έχουν πεθάνει από πείνα.

Προειδοποίηση για το λιμό στη Γάζα απηύθυνε ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας καλώντας το Ισραήλ να σταματήσει αυτήν την «καταστροφή».

«Πρόκειται για μια καταστροφή που το Ισραήλ θα μπορούσε να είχε αποτρέψει και μπορεί να σταματήσει ανά πάσα στιγμή», δήλωσε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, σε συνέντευξη Τύπου στην έδρα του Οργανισμού στη Γενεύη. Οι δηλώσεις του αξιωματούχου του διεθνούς οργανισμού έρχονται ενώ αυξάνονται οι νεκροί από την πείνα στη Γάζα.

Με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από την έναρξη του πολέμου τουλάχιστον 370 άνθρωποι έχουν πεθάνει από πείνα στην πολύπαθη Λωρίδα της Γάζας.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube