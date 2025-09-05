Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καλεί το Ισραήλ να σταματήσει την καταστροφή που προκαλεί ο λιμός στη Λωρίδα της Γάζας

Προειδοποίηση για το λιμό στη Γάζα απηύθυνε ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας καλώντας το Ισραήλ να σταματήσει αυτήν την «καταστροφή».

«Πρόκειται για μια καταστροφή που το Ισραήλ θα μπορούσε να είχε αποτρέψει και μπορεί να σταματήσει ανά πάσα στιγμή», δήλωσε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, σε συνέντευξη Τύπου στην έδρα του Οργανισμού στη Γενεύη. Οι δηλώσεις του αξιωματούχου του διεθνούς οργανισμού έρχονται ενώ αυξάνονται οι νεκροί από την πείνα στη Γάζα.

Με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από την έναρξη του πολέμου τουλάχιστον 370 άνθρωποι έχουν πεθάνει από πείνα στην πολύπαθη Λωρίδα της Γάζας.