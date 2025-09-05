Λίβανος: Υπουργοί που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ αποχώρησαν από τις συνομιλίες για τον αφοπλισμό της τρομοκρατικής οργάνωσης

Πέντε σιίτες υπουργοί που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ και τον σύμμαχό της, την Αμάλ, μαζί με έναν ανεξάρτητο σιίτη μουσουλμάνο υπουργό, αποχώρησαν από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου του Λιβάνου, όπου οι υπουργοί πρόκειται να συζητήσουν ένα σχέδιο για τον αφοπλισμό της τρομοκρατικής ομάδας, σύμφωνα με λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης.

Στη συνεδρίαση συμμετέχουν διοικητές του λιβανικού στρατού, οι οποίοι αναμένεται να παρουσιάσουν ένα σχέδιο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ μέχρι το τέλος του 2025. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, αντιμετωπίζοντας πιέσεις από τις ΗΠΑ, έχει πιέσει την τρομοκρατική ομάδα να παραδώσει τα όπλα της μέχρι το τέλος του έτους.

Η Χεζμπολάχ, η οποία εμφανίστηκε σημαντικά αποδυναμωμένη από τον πόλεμό της πέρυσι με το Ισραήλ, έχει απορρίψει κατηγορηματικά την κατάθεση των όπλων της. Το Ισραήλ συνεχίζει να σταθμεύει στρατεύματα σε πολλά σημεία εντός του Λιβάνου και έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις που, όπως λέει, αποτελούν απάντηση στις παραβιάσεις της εκεχειρίας του Νοεμβρίου 2024 από τη Χεζμπολάχ που τερμάτισε τον πόλεμο.

Η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου συνεχίστηκε παρά την αποχώρηση των 5 υπουργών. Ωστόσο, παραμένει ασαφές ποια θα είναι η φύση του σχεδίου του λιβανέζικου στρατού και αν θα περιλαμβάνει την πιθανότητα ο στρατός να αντιμετωπίσει τη Χεζμπολάχ για τον αφοπλισμό.

Πηγή: Times of Israel