Ζελενσκι: «Ουσιαστικές» οι συνομιλίες με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό

Μετά τη συνάντησή του με τον Αντόνιο Κόστα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου νωρίτερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι της Ουκρανίας συμμετείχε σε συνομιλίες με τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο.

Οι δύο άνδρες είχαν συχνά διαφωνίες τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα όσον αφορά τις σχέσεις με τη Ρωσία, με τον Φίτσο να έχει επανειλημμένα επαφές και συναντήσεις με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ η Σλοβακία εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ρωσικές εισαγωγές ενέργειας.

Ο Φίτσο συναντήθηκε με τον Πούτιν στην Κίνα νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, ζητώντας «τυποποίηση» των σχέσεων με τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων καλύτερων οικονομικών σχέσεων — μια απομονωμένη άποψη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Ουσιαστικές» οι συνομιλίες, λέει ο Ζελένσκι

Σε πρώτη αντίδραση από τη συνάντηση, ο Ζελένσκι φέρεται να δήλωσε στο πρακτορείο Ukrinform ότι οι συνομιλίες ήταν «ουσιαστικές».

Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συμμετάσχουν σε κοινή συνέντευξη Τύπου.

