Ισραήλ: Οι IDF επιβεβαίωσαν επίθεση σε πολυώροφο κτίριο στη Γάζα – «Στέγαζε υποδομές της Χαμάς»

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις επιβεβαιώνουν ότι έπληξαν ένα πολυώροφο κτίριο στην πόλη της Γάζας νωρίτερα σήμερα, μετά από αναφορές από τα μέσα ενημέρωσης στη Γάζα ότι ο πύργος Al-Mushtaha χτυπήθηκε τρεις φορές.

Σύμφωνα με τον στρατό, το κτίριο χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς ως επιχειρησιακή υποδομή, συμπεριλαμβανομένων υπόγειων εγκαταστάσεων κάτω από τον πύργο που χρησιμοποιούνταν για τον σχεδιασμό επιθέσεων, την ενέδρα εναντίον των δυνάμεων των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και την παροχή οδών διαφυγής για τρομοκρατικές οργανώσεις.

אחרי הודעת כץ ודו”צ שצה”ל יחל לתקוף רבי קומות בעזה: תיעוד תקיפת מגדל אל-מושתהא במערב העיר עזה pic.twitter.com/0OT7ypCiuw — Nurit Yohanan (@nurityohanan) September 5, 2025

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι έλαβε μέτρα πριν από την επίθεση για τη μείωση των ζημιών στους αμάχους, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης προειδοποιήσεων, της χρήσης πυρομαχικών ακριβείας, της διεξαγωγής εναέριας επιτήρησης και της αξιοποίησης πρόσθετων πληροφοριών.

Πλατφόρμες από τη Γάζα είχαν δείξει νωρίτερα ένα μεγάλο σύννεφο καπνού να ανεβαίνει από το σημείο, αφού οι κάτοικοι είχαν λάβει εντολή να εκκενώσουν.

Παραμένει ασαφές εάν υπήρξαν θύματα.

Πηγή: Times of Israel

