Ευρωκοινοβούλιο: Πρώτη Ολομέλεια μετά το καλοκαίρι – Στο επίκεντρο η ομιλία φον ντερ Λάιεν για την Κατάσταση της Ένωσης

Την πρώτη Ολομέλεια μετά την θερινή ανάπαυλα θα έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με επίκεντρο την πολυαναμενόμενη ομιλία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την Κατάσταση της Ένωσης.
Στην ατζέντα ξεχωρίζουν επίσης η συζήτηση για τους αμερικανικούς δασμούς και η παρέμβαση της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ Κάγια Κάλας για το Ουκρανικό.
Τα βασικά θέματα της επόμενης εβδομάδας περιλαμβάνουν:
- Κατάσταση της Ένωσης: Ομιλία της προέδρου της Επιτροπής von der Leyen και συζήτηση με τους ευρωβουλευτές
- Συζήτηση για την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ και την προοπτική περαιτέρω εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ
- Συζήτηση με την επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας σχετικά με τη δράση της ΕΕ για τη διασφάλιση εγγυήσεων ασφάλειας και δίκαιης ειρήνης για την Ουκρανία, καθώς και για την πρόοδο της χώρας προς την ένταξη στην ΕΕ (με ψηφοφορία για το τελευταίο)
- Συζήτηση με την επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας για τη Γάζα, την καταπολέμηση του λιμού, την απελευθέρωση ομήρων και την πορεία προς μια λύση δύο κρατών, με ψηφοφορία για συνοδευτικό ψήφισμα
- Ομιλία της προέδρου της Μολδαβίας Μάια Σάντου και συζήτηση για τις ρωσικές υβριδικές απειλές και παρεμβάσεις στη χώρα, με ψηφοφορία για ψήφισμα
- Συζήτηση για τη φορολόγηση των μεγάλων ψηφιακών πλατφορμών
- Συζήτηση και ψηφοφορία για την αναθεώρηση της οδηγίας για τα οργανωμένα ταξίδια
- Συζήτηση για τις πυρκαγιές και τον καύσωνα του καλοκαιριού και πώς να ενισχυθεί η βοήθεια και η ετοιμότητα της ΕΕ