Ευρωκοινοβούλιο: Πρώτη Ολομέλεια μετά το καλοκαίρι – Στο επίκεντρο η ομιλία φον ντερ Λάιεν για την Κατάσταση της Ένωσης

Την πρώτη Ολομέλεια μετά την θερινή ανάπαυλα θα έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με επίκεντρο την πολυαναμενόμενη ομιλία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την Κατάσταση της Ένωσης.

Στην ατζέντα ξεχωρίζουν επίσης η συζήτηση για τους αμερικανικούς δασμούς και η παρέμβαση της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ Κάγια Κάλας για το Ουκρανικό.

Τα βασικά θέματα της επόμενης εβδομάδας περιλαμβάνουν: