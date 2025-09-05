Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Κυρώσεις εναντίον ΜΚΟ που συνδέονται με την έρευνα του ΔΠΔ για το Ισραήλ

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν νέες κυρώσεις εναντίον τριών παλαιστινιακών μη κυβερνητικών οργανώσεων που συμμετέχουν στις προσπάθειες του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) να εκδώσει εντάλματα σύλληψης και να ασκήσει δίωξη κατά Ισραηλινών υπηκόων για φερόμενα εγκλήματα που διαπράχθηκαν από την ισραηλινή κυβέρνηση στη Γάζα.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει επανειλημμένως επικρίνει την απόφαση του ΔΠΔ να εκδώσει εντάλματα σύλληψης κατά του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και του πρώην υπουργού Άμυνας, Γιοάβ Γκαλάντ, πέρυσι, με κατηγορίες για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου.

Οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων — Al-Haq, Al Mezan Center for Human Rights και το Παλαιστινιακό Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων — ζήτησαν από το ΔΠΔ να διερευνήσει τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα το 2023.

Τι ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

«Οι συνεχιζόμενες ενέργειες του ΔΠΔ δημιουργούν ένα επικίνδυνο προηγούμενο για όλα τα κράτη, και θα αντιταχθούμε ενεργά σε πράξεις που απειλούν τα εθνικά μας συμφέροντα και παραβιάζουν την κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων μας, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ», ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε ανακοίνωσή του.

Today, the Trump Administration is sanctioning three NGOs—Al Haq, Al Mezan, and the Palestinian Centre for Human Rights— for assisting in the ICC’s illegitimate actions against Israel. The United States will continue to protect our own sovereignty and the sovereignty of our… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 4, 2025

Οι ΗΠΑ — που, όπως και το Ισραήλ, δεν είναι μέλος του ΔΠΔ και δεν αναγνωρίζουν τη δικαιοδοσία του — επέκριναν αυτό που χαρακτήρισαν ως «πολιτικοποιημένη ατζέντα του ΔΠΔ» στην ίδια ανακοίνωση.

Πώς απαντά η ΜΚΟ

Σε δήλωση που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το απόγευμα της Πέμπτης, η Al-Haq χαρακτήρισε τις κυρώσεις «αποτρόπαιες» και «δρακόντειες», σημειώνοντας ότι αποτελούν «μια δειλή, ανήθικη, παράνομη και αντιδημοκρατική πράξη».

المؤسسات الحقوقية الفلسطينية: الحق، مركز الميزان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، تدين بشدة العقوبات الأمريكية وتدعو إلى تضامن عالمي لإنهاء الإبادة الجماعية في غزة ووضع حد لاضطهاد الشعب الفلسطيني.. #معاً_ضد_الإبادة #أوقفوا_الإفلات_من_العقابhttps://t.co/4oim6Ui04W — Al-Haq الحق (@alhaq_org) September 5, 2025

«Καθώς ο κόσμος προχωρά στην επιβολή κυρώσεων και εμπάργκο όπλων κατά του Ισραήλ, ο σύμμαχός του, οι ΗΠΑ, εργάζονται για να καταστρέψουν παλαιστινιακά ιδρύματα που εργάζονται αδιάκοπα για την απόδοση ευθυνών για τα εγκλήματα μαζικών θηριωδιών του Ισραήλ», έγραψε η οργάνωση.

Στο στόχαστρο των ΗΠΑ το ΔΠΔ και Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε λάβει διάφορα μέτρα για να τιμωρήσει αξιωματούχους του ΔΠΔ που συμμετείχαν στη διερεύνηση των ενεργειών του Ισραήλ στη Γάζα, καθώς και Παλαιστίνιους αξιωματούχους.

Την περασμένη εβδομάδα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε κυρώσεις κατά της Παλαιστινιακής Αρχής και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, χωρίς όμως να διευκρινίσει αν οι Παλαιστίνιοι ηγέτες θα επιτραπεί να ταξιδέψουν για τη συνάντηση.

Τον Φεβρουάριο, οι ΗΠΑ απαγόρευσαν στον επικεφαλής εισαγγελέα του ΔΠΔ, Καρίμ Καν, την είσοδο στη χώρα ή οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα με τις ΗΠΑ, ενώ τον Ιούνιο επέβαλαν κυρώσεις σε τέσσερις δικαστές του ΔΠΔ που συμμετείχαν στην έρευνα.

Τον επόμενο μήνα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε κυρώσεις κατά ανώτερου αξιωματούχου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, ο οποίος είχε καλέσει το ΔΠΔ να ασκήσει διώξεις κατά εταιρειών και στελεχών που σχετίζονται με την ισραηλινή κυβέρνηση.

Σφοδρές αντιδράσεις

Η ενέργεια αυτή προκάλεσε επίσης έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων και η Διεθνής Αμνηστία, η οποία την χαρακτήρισε ως «κατάφωρη επίθεση σε ολόκληρο το παλαιστινιακό κίνημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Η Λιζ Έβενσον, διευθύντρια διεθνούς δικαιοσύνης στη Human Rights Watch, κάλεσε τα κράτη μέλη του ΔΠΔ να αντισταθούν σε αυτό που χαρακτήρισε ως «αυξανόμενες προσπάθειες των ΗΠΑ να υπονομεύσουν το κράτος δικαίου σε παγκόσμιο επίπεδο και το έργο των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων κατά δικαστών και αξιωματούχων του ΟΗΕ.

«Οι κυρώσεις της κυβέρνησης Τραμπ κατά τριών ευρέως σεβαστών παλαιστινιακών οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι μια σκληρή και εκδικητική προσπάθεια να τιμωρηθούν όσοι απλώς υπερασπίζονται τα δικαιώματα των θυμάτων σοβαρών εγκλημάτων», δήλωσε η Έβενσον.

