Ο «Influencer του Θεού» θα γίνει ο πρώτος millenial άγιος

Ένας Ιταλός έφηβος, γνωστός με το προσωνύμιο «ο influencer του Θεού» θα γίνει την Κυριακή ο πρώτος millenial άγιος για τις προσπάθειές του να διαδώσει την Καθολική πίστη μέσω του διαδικτύου, σύμφωνα με το AFP.

Ο Κάρλο Ακούτις, που πέθανε από λευχαιμία το 2006 σε ηλικία 15 ετών, θα ανακηρυχθεί άγιος από τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ σε τελετή στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό.

Το σώμα του εφήβου, ντυμένο με τζιν και ένα ζευγάρι αθλητικά Nike, βρίσκεται σε γυάλινο τάφο στην Ασίζη, τον οποίο επισκέπτονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι κάθε χρόνο.

Η τελετή αγιοκατάταξής του, η οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον Απρίλιο αλλά αναβλήθηκε μετά τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου, θα προβληθεί σε γιγαντοοθόνες στην Ασίζη — μεσαιωνική πόλη και τόπο προσκυνήματος στην κεντρική περιφέρεια της Ούμπρια.

Με πληροφορίες από Guardian