Κυβερνητικές αναταράξεις στην Αγγλία: Ανασχηματισμός από τον Στάρμερ μετά τις δύο παραιτήσεις υπουργών

Μόλις έναν χρόνο μετά τη θριαμβευτική επιστροφή των Εργατικών στην εξουσία, ο Κιρ Στάρμερ βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύτερη εσωτερική κρίση της πρωθυπουργίας του.

Η αναγκαστική παραίτηση της Άντζελα Ρέινερ, υπαρχηγού του κόμματος και αναπληρώτριας πρωθυπουργού, λόγω παρατυπιών στη δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου, ακολουθήθηκε από την εθελούσια παραίτηση της υπουργού Επενδύσεων Πόπι Γκουστάφσον.

Σε μια προσπάθεια να μετατρέψει την αιφνίδια αυτή κρίση σε ευκαιρία επανεκκίνησης, ο Στάρμερ ετοιμάζεται να προβεί σε ανασχηματισμό όπως μεταδίδει το BBC, με την έκταση των αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα να είναι μέχρι στιγμής άγνωστη.

Η έξοδος Ρέινερ και οι πολιτικές πληγές

Η Ρέινερ παραιτήθηκε από όλες τις θέσεις της μετά την κρίση γύρω από την πληρωμή 40.000 λιρών σε φόρο αγοραπωλησίας ακινήτου. Αν και η σχέση της με τον Στάρμερ είχε περάσει από εντάσεις, η παρουσία της λειτουργούσε ως γέφυρα με την αριστερή πτέρυγα των Εργατικών.

Η αποχώρησή της αφήνει κενό που ενδέχεται να μετατραπεί σε ανοιχτή μάχη διαδοχής για τη θέση του υπαρχηγού – μια μάχη με έντονο ιδεολογικό φορτίο.

Η συγκυρία είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς ετοιμάζει τον πιο κρίσιμο προϋπολογισμό του Νοεμβρίου, με πιθανές αυξήσεις φόρων ύψους 20 δισ. λιρών.

Η αντιπολίτευση ήδη κατηγορεί τους Εργατικούς πως την ώρα που αυξάνουν φόρους η πρώην αναπληρώτρια πρωθυπουργός απέφυγε να πληρώσει τον δικό της. Η Ντάουνινγκ Ριβς διαβεβαίωσε πάντως ότι παραμένει σταθερά στη θέση της, ώστε να μην ανησυχήσουν οι αγορές.

Η παραίτηση Γκουστάφσον

Σαν να μην έφτανε η υπόθεση Ρέινερ, παραιτήθηκε και η Πόπι Γκουστάφσον από τη θέση της υπουργού Επενδύσεων. Ήταν επικεφαλής τεχνολογικής startup και είχε κληθεί στην κυβέρνηση για να προσελκύσει κεφάλαια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αποχώρησε δηλώνοντας απογοητευμένη από τη δυσκίνητη γραφειοκρατία.

Η απουσία της λίγες εβδομάδες πριν το μεγάλο επενδυτικό συνέδριο στο Μπέρμιγχαμ δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα αξιοπιστίας.

Οι πιθανοί διάδοχοι

Στο προσκήνιο έρχονται ήδη τα σενάρια για την κάλυψη της θέσης, ειδικά του Νο 2 της κυβέρνησης. Φαβορί για διάδοχος της Ρέινερ θεωρείται ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ, με την Υβέτ Κούπερ (υπουργός Εσωτερικών) να ακολουθεί.

Ακούγονται ακόμη τα ονόματα των Πατ ΜακΦάντεν, Τζον Χίλι και Σαμπάνα Μαχμούντ. Η τελική απόφαση μπορεί να καθυστερήσει, με το ενδεχόμενο ο Στάρμερ να αφήσει προσωρινά τη θέση κενή.

Η διπλή παραίτηση πλήττει την εικόνα σταθερότητας που ήθελε να προβάλει ο Στάρμερ στην αρχή του «Phase 2» της διακυβέρνησης. Αντί για ανανέωση και «εθνική αναγέννηση», η κυβέρνηση καλείται τώρα να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί όρθια και να πείσει τόσο τις αγορές όσο και τους πολίτες ότι παραμένει σε τροχιά υλοποίησης του προγράμματός της.