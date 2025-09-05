ΗΠΑ: Στέλνουν 10 μαχητικά F-35 στο Πουέρτο Ρίκο για επιχειρήσεις κατά καρτέλ ναρκωτικών

Την ανάπτυξη 10 μαχητικών αεροσκαφών F-35 σε αεροδρόμιο του Πουέρτο Ρίκο διέταξαν οι ΗΠΑ, για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων κατά καρτέλ ναρκωτικών, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.

Πρόκειται για μια κίνηση που θεωρείται πιθανό να πυροδοτήσει περαιτέρω τις εντάσεις στην περιοχή.

Τα μαχητικά αεροσκάφη θα προστεθούν στην ήδη έντονη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στη νότια Καραϊβική, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να εκπληρώσει την προεκλογική του δέσμευση για καταστολή ομάδων που διοχετεύουν ναρκωτικά στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η επίθεση σε σκάφος από τη Βενεζουέλα

Είχε προηγηθεί, προ τριών ημερών, η επίθεση από αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε σκάφος το οποίο, σύμφωνα με τον Τραμπ, μετέφερε «τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών» από τη Βενεζουέλα. Η επίθεση, που είχε σαν αποτέλεσμα τον θάνατο 11 ατόμων, φάνηκε να σκιαγραφεί το σκηνικό για μια διαρκή στρατιωτική εκστρατεία στη Λατινική Αμερική.

Οι πηγές που επικαλείται το Reuters, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσαν ότι τα 10 μαχητικά αεροσκάφη αποστέλλονται για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων εναντίον ορισμένων ναρκο-τρομοκρατικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στη νότια Καραϊβική. Τα μαχητικά αναμένεται να φτάσουν στην περιοχή μέχρι τα τέλη της επόμενης εβδομάδας.

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει πολεμικά πλοία στη νότια Καραϊβική τις τελευταίες εβδομάδες.