Μερτς: Μπορούμε να προλάβουμε ΗΠΑ και Κίνα στην κούρσα της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θεωρεί ότι η Ευρώπη μπορεί να καλύψει τη διαφορά στο παγκόσμιο ράλι της τεχνητής νοημοσύνης, κατά την τελετή εγκαινίων του ταχύτερου υπερυπολογιστή της ηπείρου, σύμφωνα με το AFP.

«Εμείς στη Γερμανία, και ευρύτερα στην Ευρώπη, έχουμε κάθε ευκαιρία να καλύψουμε τη διαφορά και στη συνέχεια να συμβαδίσουμε» με τις ΗΠΑ και την Κίνα, δήλωσε κατά την τελετή εγκαινίων του υπολογιστή Jupiter, ο οποίος θα είναι σε θέση να εκτελεί τουλάχιστον ένα κουιντίλιο (ή ένα δισεκατομμύριο δισεκατομμύρια) υπολογισμούς ανά δευτερόλεπτο.

O υπερυπολογιστής εγκαινιάστηκε στο Forschungszentrum Jülich στη Γερμανία και είναι επίσημα το πρώτο ευρωπαϊκό σύστημα που επιτυγχάνει το όριο εξακλίμακας — δηλαδή εκτελεί περισσότερες από ένα πενταπλάσιο (1018) λειτουργίες ανά δευτερόλεπτο, επίπεδο υπολογιστικής ισχύος συγκρίσιμο με τη συγκέντρωση των υπολογιστικών δυνατοτήτων ενός εκατομμυρίου σύγχρονων έξυπνων τηλεφώνων.

Με αυτό το ορόσημο, η Ευρώπη εισέρχεται στο παγκόσμιο πρωτάθλημα υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν.