Παραιτήθηκε η Υπουργός Επενδύσεων της Βρετανίας – Δεύτερο πλήγμα για τον Στάρμερ σε μέσα σε μία μέρα

Η Υπουργός Επενδύσεων της Βρετανίας, Πόπι Γκούσταφσον, παραιτήθηκε την Παρασκευή, λιγότερο από έναν χρόνο αφότου ανέλαβε βασικό ρόλο στην κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Η παραίτησή της αποτελεί το δεύτερο πλήγμα για τον Βρετανό πρωθυπουργό μέσα σε μία, μόλις, ημέρα, μετά την αποχώρηση της αναπληρώτριας του Στάρμερ, Άντζελα Ρέινερ.

Η επιχειρηματίας στον τομέα της τεχνολογίας εντάχθηκε στην κυβέρνηση όταν το Εργατικό Κόμμα ανέλαβε την εξουσία πέρυσι και είναι μία από τους συνιδρυτές της Darktrace, μιας κορυφαίας βρετανικής εταιρείας κυβερνοασφάλειας.

Η Γκούσταφσον — η οποία επιστρατεύθηκε για να προσελκύσει παγκόσμιους επενδυτές στη Βρετανία — αποχωρεί μόλις λίγες εβδομάδες πριν από την άφιξη επιχειρηματιών και επενδυτών από όλο τον κόσμο στο Μπέρμιγχαμ, όπου θα παρουσιαστεί το επενδυτικό όραμα της χώρας σε μια σημαντική σύνοδο κορυφής.

Η παραίτησή της συμπίπτει με την αποχώρηση της αναπληρώτριας πρωθυπουργού, Άντζελα Ρέινερ, η οποία αναγκάστηκε να φύγει από την κυβέρνηση έπειτα από αποκαλυπτική έρευνα για τα οικονομικά της.

Γιατί παραιτήθηκε

Νωρίτερα φέτος, η Γκούσταφσον βρέθηκε στο επίκεντρο επικρίσεων όταν το POLITICO αποκάλυψε τον ταχύ διορισμό της στη Βουλή των Λόρδων για να αναλάβει τον ρόλο, παρά τη συμμετοχή της σε δύο περίπλοκες υποθέσεις απάτης. Δύο παράγοντες της βιομηχανίας ανέφεραν ότι η Γκούσταφσον είχε εκφράσει αγανάκτηση για τον αργό ρυθμό λειτουργίας της κυβέρνησης και την αδυναμία λήψης αποφάσεων.

Ένας λομπίστας του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος μίλησε ανώνυμα, δήλωσε ότι η ομάδα της είχε σταματήσει να απαντά «εδώ και περίπου μία εβδομάδα» σε προσπάθειες συντονισμού με έναν σημαντικό επενδυτή, αν και θεωρήθηκε ότι αυτό οφειλόταν σε γενικές διοικητικές καθυστερήσεις.

Η Γκούσταφσον ήταν αισθητά απούσα όταν οι υπουργοί ανακοίνωσαν μια σειρά επενδύσεων στη σύνοδο κορυφής GREAT Futures την Πέμπτη στο Λονδίνο, παρουσία μιας σημαντικής αποστολής από τη Σαουδική Αραβία.

