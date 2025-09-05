Λισαβόνα: 11 θύματα από τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ είναι ξένοι υπήκοοι

Μία Γαλλίδα υπήκοος σκοτώθηκε μετά τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ Gloria στη Λισαβόνα την Τετάρτη, που προκάλεσε τον θάνατο 16 ανθρώπων.

Από τους 16, οι 11 είναι ξένοι υπήκοοι.

“Έχουμε την επιβεβαίωση του θανάτου μίας συμπατριώτισσάς μας στα τραγικό δυστύχημα”, ανέφερε ο Γάλλος ΥΠΕΞ Ζαν-Νοέλ Μπαρό στην πλατφόρμα X. “Όλες οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους δικούς της ανθρώπους. Η πρεσβεία τίθεται στη διάθεσή τους για να τους συνοδεύσει”.

Πρόκειται για ένα θύμα που δεν είχε ταυτοποιηθεί μέχρι τώρα ως Γαλλίδα. Σε ανακοίνωση το υπουργείο εύχεται “ταχεία ανάρρωση” σε μια άλλη Γαλλίδα που τραυματίστηκε στο δυστύχημα.

Το άτομο που πέθανε ήταν “Γαλλίδα, μόνιμη κάτοικος Καναδά”, εξήγησε η πρεσβευτής της Γαλλίας στην Πορτογαλία Ελέν Φαρνό-Ντεφρομόντ, που διευκρίνισε πως το άτομο που τραυματίστηκε έχει τραυματιστεί “ελαφρά” και έχει φύγει από το νοσοκομείο.

Από τους 16 θανάτους που έχουν καταμετρηθεί σε αυτόν τον τελευταίο απολογισμό, οι πέντε είναι Πορτογάλοι, οι τρεις Βρετανοί, οι δύο Νοτιοκορεάτης, οι δύο Καναδοί, μία είναι Γαλλίδα, ένας είναι Ελβετός, ένας είναι Αμερικανός και ένας είναι Ουκρανός, σύμφωνα με την πορτογαλική αστυνομία.

Αντίθετα, κανείς Γερμανός δεν σκοτώθηκε στο δυστύχημα όπως δείχνουν τα μέχρι τώρα στοιχεία, αντίθετα με προηγούμενη λανθασμένη ανακοίνωση των πορτογαλικών αρχών.

5 τραυματίες σοβαρά

Επίσης, πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά κατά το δυστύχημα.

Ο Πορτογάλος πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο χαρακτήρισε το δυστύχημα “μία από τις μεγαλύτερες ανθρώπινες τραγωδίες” στην πρόσφατη ιστορία της Πορτογαλίας, αφότου κήρυξε ημέρα εθνικού πένθους.

Η πορτογαλική υπηρεσία που ερευνά τα αεροπορικά και σιδηροδρομικά δυστυχήματα ανακοίνωσε ότι θα δημοσιοποιήσει σήμερα σημείωμα για “τις πρώτες επιβεβαιωμένες διαπιστώσεις” σχετικά με το δυστύχημα.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP