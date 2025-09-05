Η Αίγυπτος υπόσχεται να εμποδίσει τον εκτοπισμό Παλαιστινίων, σκληραίνει τη ρητορική της για τη Γάζα

Ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν θα ανεχθεί μαζική εκτόπιση Παλαιστινίων και αυτό που χαρακτήρισε γενοκτονία, συνεχίζοντας να εντείνει την κριτική της για την ισραηλινή επίθεση στη Γάζα, καθώς χιλιάδες κάτοικοι της πόλης της Γάζας αψήφησαν τις ισραηλινές εντολές να φύγουν.

«Η εκτόπιση δεν είναι επιλογή και είναι κόκκινη γραμμή για την Αίγυπτο και δεν θα το επιτρέψουμε να συμβεί», δήλωσε ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι σε δημοσιογράφους στη Λευκωσία.

«Ο εκτοπισμός σημαίνει εκκαθάριση και το τέλος του παλαιστινιακού σκοπού και δεν υπάρχει νομική ή ηθική βάση για την εκδίωξη ανθρώπων από την πατρίδα τους», είπε.

Οι δηλώσεις του ευθυγραμμίζονται με τη σκλήρυνση της αιγυπτιακής στάσης φέτος σχετικά με τη συμπεριφορά του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα, ο οποίος συνορεύει με την Αίγυπτο, ακόμη και όταν συνεργάστηκε με το Κατάρ και τις ΗΠΑ για να προσπαθήσει να μεσολαβήσει για μια εκεχειρία στον σχεδόν διετή πόλεμο.

«Γενοκτονία σε εξέλιξη»

Επαναλαμβάνοντας τις κατηγορίες για γενοκτονία που εξαπέλυσε η αιγυπτιακή ηγεσία εναντίον του Ισραήλ τους τελευταίους μήνες, πρόσθεσε: «Αυτό που συμβαίνει επί τόπου ξεπερνά κατά πολύ τη φαντασία. Υπάρχει μια γενοκτονία σε εξέλιξη εκεί, μαζικές δολοφονίες αμάχων, τεχνητή λιμοκτονία που δημιουργήθηκε από τους Ισραηλινούς», δήλωσε ο Αμπντελάτι.

Οι ισραηλινές αρχές δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Το Ισραήλ έχει στο παρελθόν αρνηθεί κατηγορηματικά ότι οι ενέργειές του στη Γάζα συνιστούν γενοκτονία και λέει ότι δικαιολογούνται ως αυτοάμυνα. Διεκδικεί μια υπόθεση στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης που το κατηγορεί για γενοκτονία και την οποία ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει καταδικάσει ως «εξωφρενική».

Το Ισραήλ ξεκίνησε την επίθεσή του στη Λωρίδα της Γάζας τον Οκτώβριο του 2023, αφού μαχητές της Χαμάς, της παλαιστινιακής μαχητικής ομάδας που ελέγχει την περιοχή, επιτέθηκαν στο νότιο Ισραήλ, σκοτώνοντας 1.200 ανθρώπους και παίρνοντας 250 ομήρους πίσω στη Γάζα.

Περισσότεροι από 64.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί έκτοτε, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας, με μεγάλο μέρος του πυκνοκατοικημένου θύλακα να έχει ερειπωθεί και τους κατοίκους του να αντιμετωπίζουν ανθρωπιστική κρίση.

Το σχέδιο του Ισραήλ για πλήρη κατάληψη της Γάζας

Το Ισραήλ ξεκίνησε μια επίθεση στην πόλη της Γάζας στις 10 Αυγούστου, σε αυτό που ο Νετανιάχου λέει ότι είναι ένα σχέδιο για να νικήσει τους μαχητές της Χαμάς στο τμήμα της Γάζας όπου τα ισραηλινά στρατεύματα πολέμησαν πιο σφοδρά στην αρχική φάση του πολέμου. Τώρα ελέγχει περίπου το 40% της πόλης της Γάζας, δήλωσε ένας στρατιωτικός εκπρόσωπος την Πέμπτη.

Μεγάλο μέρος της πόλης της Γάζας καταστράφηκε ολοσχερώς στις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2023. Περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι ζούσαν εκεί πριν από τον πόλεμο και εκατοντάδες χιλιάδες πιστεύεται ότι επέστρεψαν για να ζήσουν ανάμεσα στα ερείπια, ειδικά αφότου το Ισραήλ διέταξε τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν άλλες περιοχές και ξεκίνησε επιθέσεις αλλού.

Πηγή: Reuters